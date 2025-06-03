日清カップ麺にオイコスなど...神クーポンが大量！ローソン・ファミマ・セブンのお得企画まとめ。《6月3日時点》
ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は、2025年6月3日時点で発表されているお得な情報をまとめました。
スイーツやお惣菜をお得にゲット！
ローソンのキャンペーン【日清食品大盛り麺100円引き】
6月3日から16日までの期間、対象の即席麺を2個同時購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
・日清食品 カップヌードル ビッグ
・日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ
・日清食品 カップヌードル カレー ビッグ
・日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ
・日清食品 カップヌードル 担担 ビッグ
・日清食品 焼そばU.F.O. 爆盛バーレル
・日清食品 焼そばU.F.O. 大盛
・日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん
・日清食品 どん兵衛 特盛天ぷらそば
・日清食品 どん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
6月3日から30日までの期間、対象のドリンクを1本購入すると、次回対象商品を購入するときに使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・伊藤園 健康ミネラルむぎ茶（1L）
・伊藤園 お〜いお茶ほうじ茶（1L）
・伊藤園 リラックスジャスミンティー（1L）
・伊藤園 ヘルシールイボスティー（1L）
・UCC 職人の珈琲 無糖 PET（900ml）
クーポンの利用期間は6月3日から7月7日まで。
ファミマのキャンペーン【ちょいデリ30円引き】
6月3日から9日までの期間、カウンターケース内の揚げ物・焼きとり・惣菜の中からいずれか1個を購入すると、次回ちょいデリの購入が30円引きになるクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は、6月3日7時から16日まで。
なお、沖縄県では実施していません。【ファミマルスイーツ購入で30円相当のポイントもらえる】
6月3日から16日までの期間、ファミペイアプリのバーコードをスキャンしてファミマルスイーツを購入すると、30円相当のファミマポイントがもらえます。
ポイントの有効期限は11月30日まで。上限は期間限定ファミマポイント300円相当（10回まで）です。【ファミマルベーカリー30円引きクーポン】
6月3日から16日までの期間、ファミマルベーカリーを購入し、レシートに印字されている「ギフトコード」の入力もしくは「QRコード」の読み取りをファミペイで行うと、次回ファミマルベーカリーを30円引きで購入できるファミペイクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は6月23日23時59分まで。
セブンはお得なクーポンが大充実！
セブンのキャンペーン【ユンケル半額クーポン】
5月29日から6月11日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示し、佐藤製薬「ユンケルローヤルD3」「ユンケルローヤルF」（各50mL／指定医薬部外品）のどちらか1本を購入するたび、次回使える半額クーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は、5月29日から6月18日まで。【対象のポテトチップス30円引き】
5月29日から6月18日までの期間、対象のカルビー「ポテトチップス」を1個購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・カルビー ポテトチップス やみつきソ〜ス味
・カルビー ポテトチップス うすしお味
・カルビー ポテトチップス コンソメWパンチ
・カルビー ポテトチップス のりしお
・カルビー ポテトチップス しあわせ濃厚バタ〜
クーポンの利用期間は5月29日から6月25日まで。【ロッテガーナチョコ＆クッキーサンド50円引き】
5月29日から6月18日までの期間、ロッテ「ガーナチョコ＆クッキーサンド」を1個購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は5月29日から6月25日まで。【リポビタン100円引き】
5月29日から7月2日までの期間、対象のリポビタンを1本購入するごとに、次回使える100円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・大正製薬 リポビタンDスーパー（100mL／指定医薬部外品）
・大正製薬 リポビタンD8（100mL／指定医薬部外品）
・大正製薬 リポビタンファインハイパー（100mL／指定医薬部外品）
・大正製薬 リポビタンD11（100mL／指定医薬部外品）
・大正製薬 リポビタンDプレミアム（100mL／指定医薬部外品）
クーポンの利用期間は５月29日から7月9日まで。【セブンカフェ10円引き】
6月1日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、セブンカフェいずれか1杯が10円引きになるクーポンを毎日配信しています。
クーポンの利用期間は6月1日から15日まで。1日1回利用可能です。【ミンティア半額クーポン】
6月2日から15日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示し、アサヒ「ミンティアブリーズフレッシュグレープ」「カルピスミンティアブリーズ」のどちらか1個を購入するごとに、次回使えるミンティアブリーズ（フレッシュレモンまたは濃苺）の半額クーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は6月2日から22日まで。【対象のペットボトル飲料50円引き】
6月2日から29日までの期間、対象のドリンクを購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
・サントリー グリーンダカラ やさしいコーン茶（600ml）
・サントリー グリーンダカラ やさしい麦茶（680ml）
・サントリー GREEN DA・KA・RA（600ml）
・サントリー 緑茶 伊右衛門（600ml）
・サントリー 伊右衛門 ゆず茶（600ml）
・サントリー クラフトボス ブラック（500ml）
・サントリー クラフトボス ラテ（500ml）
クーポンの利用期間は、6月2日から7月6日まで。
なお、サントリー「クラフトボス」の「ブラック」と「ラテ」のホットは対象外です。【ミニッツメイド＆い・ろ・は・す50円引き】
6月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示し、「ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード（600ml）」「い・ろ・は・す シャインマスカット（540ml）」のどちらか1本を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は6月3日から6月23日まで。【オイコス50円引き】
6月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示し、「オイコス プロテインドリンク カフェラテ風味」「オイコス プロテインドリンク バナナ風味」のどちらか1本を購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
クーポンの利用期間は6月3日から23日まで。【対象のカップ麺50円引き】
セブン-イレブンアプリ会員が7のつく日にもれなくもらえるクーポン。6月7日は、対象のカップヌードル ビッグ・どん兵衛・焼そばU.F.Oが50円引きになるクーポンです。
対象商品は以下の通り。
・日清食品 カップヌードル ビッグ
・日清食品 シーフードヌードル ビッグ
・日清食品 カレーヌードル ビッグ
・日清食品 カップヌードルチリトマト ビッグ
・日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん
・日清食品 どん兵衛 特盛天ぷらそば
・日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
・日清焼そば U.F.O. 大盛
・日清焼そば U.F.O. 爆盛バーレル
クーポン利用期間は配信日を含む7日間です。
いつも以上にお得がいっぱいの、コンビニ各社のキャンペーン。気になる人はチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな