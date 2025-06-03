£Ç£É¡ÖÅìº¬¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤ÎÌÜ¤¾¤í¤¨²ñ¡¡¼ýÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤Î£·³ä¤«¤é£¸³ä¤Û¤É¤Î¸«¹þ¤ß
¹ñ¤ÎÃÏÍýÅªÉ½¼¨ÊÝ¸îÀ©ÅÙGI¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìº¬¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤ÎÌÜ¤¾¤í¤¨²ñ¤¬3Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìº¬¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤ÏÅìº¬»Ô¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë»Ô¤ÈÄ®¤Î°ìÉô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡Öº´Æ£¶Ó¡×¤È¡Ö¹È½¨Êö¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼Â¤Î¿§ÉÕ¤¶ñ¹ç¤ä¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¸·¤·¤¤½Ð²Ù´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢2017Ç¯¤Ë¹ñ¤ÎÃÏÍýÅªÉ½¼¨ÊÝ¸îÀ©ÅÙGI¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤¾¤í¤¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢Åìº¬»ÔÆâ¤Î¤ª¤è¤½20¿Í¤Î¥µ¥¯¥é¥ó¥ÜÇÀ²È¤¬»²²Ã¤·¡¢JA¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é½Ð²Ù´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿²Ì¼Â¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åìº¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·¤Ï¥Ï¥Á¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¼õÊ´¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËºîÊÁÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÎÌ¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÉÔºî¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿Ç¯¤Î7³ä¤«¤é8³ä¤Û¤É¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶ðÂôÇÀ±à¶ðÂô½ç°ì¤µ¤ó¡Ö¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤¬¡ØÌµ¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥µ¥¯¥é¥ó¥Üºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Åìº¬»ÔÆâ¤Ç¤Î¡Öº´Æ£¶Ó¡×¤Î¼ý³Ï¤Ï6·î20Æü¤´¤í¤Ë¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£