¡ÖÃé¿ÃÂ¢³°ÅÁ »ÍÃ«²øÃÌ¡×Ç®±é¤«¤é31Ç¯¡Äà¤Þ¤Ö¤·¤¤ÈþËÆá¥·¥ç¥Ã¥È¤Î52ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¾Ð´é¤¬¼«Á³¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×
º¸¼ê¤ÇÆüº¹¤·¤òÈò¤±¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÇÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢º¸¼ê¤ÇÆüº¹¤·¤òÈò¤±¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¤ÈÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤¬¼«Á³¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö½Õ²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÎï¤·¤½÷¿À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Õ²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×
¡¡¹â²¬¤Ï1988Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£94Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÃé¿ÃÂ¢³°ÅÁ »ÍÃ«²øÃÌ¡×¤ÎÇ®±é¤ÇÂè18²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ñ¥¬¡¼¥É¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¡Ë¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅì´´µ×¤È¤È¤â¤ËÊü¤Ã¤¿¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï»õ¤¬Ì¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£