¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔ¡ÖÂçµ¬ÌÏ¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¡ÉÙ»³¸©
¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔ¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î34¹»¤òÂç¡¦Ãæ¡¦¾®µ¬ÌÏ¹»¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ2038Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï20¹»¤«¤é22¹»¤Ë¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï1³ØÇ¯320¿Í°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¹»¤ò¸©Æâ¤Ë2¹»ÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ñ°÷¤«¤é¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤Êý¤¬À¸ÅÌ¤Ë¶µ²ÊÁªÂò¤ÎÉý¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡Ö¸©Æâ¤Ë1¹»¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤Ê¤É¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Î¤¢¤È¸©¶µ°Ñ¤Î×¢Åç¶µ°éÄ¹¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÂçµ¬ÌÏ¹»¤Îµ¬ÌÏ¤äÀßÃÖ¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¿Ë°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£