¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ù¤Ù¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×À¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÈëÏÃ&ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Öµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÈá¤·¤µ¤È¼ä¤·¤µ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó(µýÇ¯89)¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÈëÏÃ¤ÈÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¤Æ²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Èá¤·¤µ¤È¼ä¤·¤µ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¡£Ìîµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°Î¶È¤ÈÂ¸ºß¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿1988Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»ö¤â±ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éGiants¤Î»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÌîµå¤È¤Ï¤Á¤¬¤¦¸½¾ì¤Ç¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»ÒÈÞÅÂ²¼¤Î¤´À®º§¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ä¤½¤Î¼°Åµ¤Ç¤ÏÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¼ª¤â¤È¤Ç¡ØÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ù¤Ù¤Ç¤¹¤Í¡¼¡Ù¤È¡£ÃÅ¾å¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆÍÁ³¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¨?¡Ä¤¨?¡Ù¤È¡¢²¿ÅÙ¤âÊ¹¤Ä¾¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤´¤½¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë!¤Õ¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ëÄ¹Åè¤µ¤óÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö1994Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Ç¤Ï»Ïµå¼°(1994Ç¯4·î9Æü)¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤âµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î½©¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ëËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó!¡×¤È¡¢»Ïµå¼°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öµ®½Å¤Ç¿´ÃÈ¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶¦Í¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡¢·Ð¸³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë³§¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£