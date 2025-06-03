ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¹¤®¤ÆEV»þÂå¤â°¤¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤¾¡ª
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£EV¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀè¿ÊÀ¤äÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À
¢£Êä½õ¶â¤â½Ð¤ë¤Û¤«°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
EV¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤Ï
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê°Ê²¼:EV¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£EV¤Î³ä¹â¤Ê¼ÖÎ¾²Á³Ê¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌäÂê¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÉEV¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬Å¨¤ï¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÎÎ°è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¹ØÆþÍ×·ï¤ÎÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¡£¥Æ¥¹¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆEV¼Ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡Ê¤Î¤Ã¤Ú¤êÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁö¹ÔÉ÷¤ÇÎäµÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½EV¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿Ê´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Æ°ÎÏÀÇ½¡¢±¿Å¾´¶³Ð¤â¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬È¯¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ÐÂ¤«¤é²ÃÂ®¡¢½ä¹Ô»þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ°ÎÏ¸»¤«¤é¤Î¥Î¥¤¥º¤Ï³§Ìµ¤Ë¶á¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÖÆâ¤ÎÀÅ½ÍÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢²»¤Ë¤è¤ë±¿Å¾¡¢¾è¼Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¤¤¤¤²»¤ÇÄ°¤¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤È¤·¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥ÈÀäÂç¡£¥È¥è¥¿¤ÎbZ4X¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥½¥ë¥Æ¥é¤ËJBL¤ä¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥«¡¼¥É¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤è¤µ¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µý¼õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¶¹âµé¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½ã¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ç¤â¥¹¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤ËÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶¯¤¤²ÃÂ®ÎÏ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ§¤á¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âEV¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ°ÎÏ¸»¤¬¤Û¤ÜÌµ²»¤æ¤¨µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤ÎÉ÷ÀÚ¤ê²»¤ä¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤Î¼ÖÆâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤ì¤Ï¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡EV¤Ï¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¤ê¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¤Þ¤ë¤Ç¿·´´Àþ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥à¡¼¥¹¤À¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤éÂç¥È¥ë¥¯¤¬È¯À¸¤·¡¢°µÅÝÅª¤«¤Ä¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê²ÃÂ®¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¥â¡¼¥¿¡½¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡Ë¡£¤³¤Îµ¤¤â¤Á¤è¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÚEV¤ÎÆü»º¥µ¥¯¥é¤ÈÆ±¥¯¥é¥¹¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Ê¤ë¡¢Æü»º¥Ç¥¤¥º¡Ê¥¿¡½¥Ü¡Ë¤ÎÈæ³ÓÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤³¤½·Úµ¬³Ê¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ë64ÇÏÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï¥Ç¥¤¥º¥¿¡¼¥Ü¤Î10.2kg-m¡Ê2400-4000rpm¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥¯¥é¤Ï19.9kg-m¡Ê0-2302rpm¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÜ¶á¤¯¤Î¥È¥ë¥¯¤ò0²óÅ¾¤«¤éÈ¯À¸¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¡½ã¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¡¢¹â¥È¥ë¥¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Ää¼Ö¡¢Ãó¼ÖÃæ¤ËÌµ²»¤Î¤Þ¤ÞÎäÃÈË¼¤¬»È¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAC100V/1500W¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÆâ³°¤Ç1500W¤Þ¤Ç¤Î²ÈÅÅÉÊ¤¬»È¤¨¤ë¤³¤È¡ÊAC100V/1500W¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏHV¤äPHEV¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¡¢ÄäÅÅ»þ¤ÎµëÅÅ¤¬¹Ô¤¨¡¢Âç¤¤Ê°Â¿´¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈHV¤äPHEV¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¤Ç¤¤º¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ÇÓµ¤´É¤äÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âEV¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¤È¤¯¤Ë¸åÀÊÂ¤â¤È¤Î¹¡¹´¶¡¢Â¤ÎÃÖ¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÍÍø¤Ë
¡¡¶îÆ°¸»¤¬ÅÅµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¶õµ¤¤ÎåºÎï¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏCO2¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¾è¤êÊª¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ë½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÐÏ©½¼ÅÅ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÌÜÅªÃÏ½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹ºÇ¾®¸Â¤ÇEV¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿Áö¹Ô¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤âEV¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÊä½õ¶â¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀÇ¶â¤â¥É¡¼¥ó¤ÈÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï´Ä¶ÀÇ½³ä¤¬Èó²ÝÀÇ¡Ê2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ä¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¤¬ÌÈÀÇ¤Þ¤¿¤Ï¸ºÀÇ¤µ¤ì¡¢¼Â¼Á¡¢¸ºÌÈ¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼ÖÀÇ¤È¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¤Î¤ß¤ÇºÑ¤à¡Ê¼ÖÎ¾½ÅÎÌ1.5tÄ¶¡Á2t°Ê²¼¤Î¹ñ»ºEV¤Î·Ú¸º¸å¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ6500±ß¡¿¿·¼ÖÅÐÏ¿ÍâÇ¯ÅÙÊ¬¤Î¤ß¡¢¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ0±ß¡¿2²óÌÜ¼Ö¸¡»þ°Ê¹ß2Ëü±ß¡Ë¡£
¡¡Æü»º¥µ¥¯¥é¡ÊG¡Ë¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â57Ëü4000±ß¡¢¥¨¥³¥«¡¼¸ºÀÇ1Ëü5600±ß¤ÎÍ¥¶ø¤¬¤¢¤ê¡Ê4Ç¯´Ö¤ÎÊÝÍµÁÌ³¤¢¤ê)¡¢¥µ¥¯¥é¡ÊG¡Ë¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê308Ëü2200±ß¤¬¼Â¼Á249Ëü2600±ß¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¢Æü»º ¥Ç¥¤¥º¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¡ÊG¡¿¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï183Ëü8100±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¹³Û¤ÏÌó65Ëü±ß¤Ë½Ì¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ü75Ëü±ß¡ÊºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏÆ³Æþ¤Î¾ì¹ç¡¦4Ç¯´Ö¤ÎÊÝÍ¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤ÎÊä½õ¶â¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢·×133Ëü9600±ß¤ÎÊä½õ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥µ¥¯¥é¡ÊG¡Ë¤Î¼Â¼Á²Á³Ê¤Ï174Ëü2600±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¤¥º¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¡¼¡ÊG¡¿¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤è¤ê°Â¤¯¾è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÂå¹âÆ¤Îº£¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¤µ¤é¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¼«Âð¤Ë½¼ÅÅ´Ä¶¤¬¤¢¤ë²È¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÀÇ½¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÌë´ÖÅÅÎÏ·ÀÌó¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£EV¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ËÈæ¤ÙÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤à¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢¥ª¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÄê´ü¸ò´¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÉÔÍ×¤À¡£²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×¤â¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤à¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡°¦¸¤²È¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¥É¥Ã¥°¥é¥¤¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÉ®¼Ô¤«¤éÉÕ¤±²Ã¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢ÀÅ¤«¤Ç¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÄã½Å¿´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÊEV¤Ï¡¢Ä°³Ð¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Î¥¤¥º¤ò·ù¤¤¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Ê¤¤¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ºÇÅ¬¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¡£