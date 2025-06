水原希子、ローラ コラボ！Airbnb「Akiya Design Project」

Airbnbの共同創業者兼CEO(最高経営責任者)ブライアン・チェスキーは、デザインとサステナビリティに情熱を注ぐクリエイティブな起業家である水原希子さんとローラさんとのコラボレーションによる、Akiya Design Projectを発表しました。

Airbnb「Akiya Design Project」

Airbnbの共同創業者兼CEO(最高経営責任者)ブライアン・チェスキーは、デザインとサステナビリティに情熱を注ぐクリエイティブな起業家である水原希子さんとローラさんとのコラボレーションによる、Akiya Design Projectを発表。

日本では現在、約900万戸が空き家*となっており、今後10年以内には3軒に1軒が空き家になるとも予測されています。

そこでAirbnbは、伝統的な古民家再生に取り組む全国古民家再生協会とこれまでも連携を続けてきました。

このプロジェクトは、古民家の保全や文化の継承、空き家問題への対策と地域創生を通して分散型の観光に貢献することを目指しています。

Akiya Design Projectでは、水原希子さんとローラさんのクリエイティブなビジョンとサステナブルなライフスタイルの哲学を、2軒の元空き家だった古民家のインテリアやスタイリングに取り入れ、その古民家をAirbnbから宿泊できるようにします。

かつて空き家だったこれらの伝統的な古民家は、日本の文化遺産を守ろうとする地元のホストによって愛情を込めて保全されてきました。

このプロジェクトでは、茨城県古河市と京都府亀岡市にある2軒の古民家の宿泊施設(リスティング)で行われます。

どちらも比較的観光が集中することのない自然豊かな地域に建つ、文化と歴史に富んだ家屋で、地域社会との強い結びつきがあり、建物や敷地そのものが旅行の目的として訪れたくなるような素晴らしい場所です。

【リスティングについて】

水原希子がパートナーを組む茨城県古河市の山中美登樹さんが運営するリスティングは、約10ヘクタールにも及ぶ広大な敷地に立つ築150年以上の伝統的古民家です。

趣ある母屋と堂々たる門構え、敷地を彩る桜や四季折々の草花が、日本の原風景へと誘います。

現代の住宅では取り入れることが難しくなってしまった質の高い建材が使われ、構造的にも強く美しいこの家を見た時、山中氏は一目惚れしたそうです。

古民家としてだけではなく、「地域の資産」として若い世代に受け継ぐべきと考えられています。

茨城県古河市のリスティング

水原希子と山中美登樹さん

ローラがパートナーを組む京都府亀岡市の村田麻実さんのリスティングは、もともと村田さんの祖父母が大切に住む家屋。

明治から平成にかけて四世代、130年に渡った瓦業を営む仕事場として使われていた、築70年の建物です。

彼女の祖父母と、この家への深い愛情から、瓦業の歴史を直近に感じる当時の姿をできる限りそのまま残しながら大切に手入れをされています。

日本家屋らしい伝統的な佇まいや、美しく広がる田園の雄大な眺めが見どころです。

京都府亀岡市のリスティング

ローラと村田麻実さん

どちらのリスティングも2025年秋に予約が可能になる予定です。

「国内外のゲストの間で本格志向でその土地の文化を感じられる宿泊への関心が高まる中、Akiya Design Projectを通じて日本の空き家の再生を支援できることを誇りに思います。

歴史的に貴重な古民家を修復し、新たな魅力を加えることで、日本の豊かな文化遺産を保護するだけでなく、これらの素晴らしい古民家を世界中の新しい世代の旅行者に紹介することを目指しています」とAirbnbの共同創業者兼CEOのブライアン・チェスキーは述べています。

「新しい何かを作るということも素敵だけど、すでにあるもの、でもまだ知られていない身近なものを活かしたものづくりをしたいと考えています。

私のスタイルやデザインを、どのように日本の伝統建築に活かしていくのかが楽しみです。

茨城県古河市の山中さんが運営するリスティングの魅力をさらに引き出し、まだまだ知られていない日本の魅力を世界中の旅行者の方に発見していただけたら嬉しいです。」― 水原希子

水原希子と茨城県古河市のリスティング

「日本の昔の人たちの知恵や美意識がたくさん詰まった“古民家”を、今の時代に合うかたちでよみがえらせていくというのは、とても素敵な取り組みだと感じています。

心から共感しました。

世界のさまざまな場所で、その土地の文化や自然を楽しみながら、心地よく、大切にしたくなる空間で過ごす時間は、本当にかけがえのないものだと思います。

京都・亀岡にある村田さんのお家も、そんな想いを込めながら、訪れる方々が古き美しい日本家屋の魅力をより感じられるよう、楽しくインテリアコーディネートをさせていただきたいと思っています。

とっても楽しみです!どうぞ、よろしくお願いします。」― ローラ

ローラと京都府亀岡市のリスティング

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水原希子、ローラ コラボ!Airbnb「Akiya Design Project」 appeared first on Dtimes.