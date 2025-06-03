AÅìµþ¤¬¥í¥·¥¿ー¤È·ÀÌó·ÑÂ³¡Ä½êÂ°5Ç¯ÌÜ¤Ø¡Ö¡ÈºÇ¹â¤Î¥·ー¥º¥ó¡É¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡B1¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï6·î3Æü¡¢¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤È¡¢2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó·ÑÂ³¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥í¥·¥¿ー¤Ï¡¢¸½ºß35ºÐ¤Ç206¥»¥ó¥Á105¥¥í¤Î¥»¥ó¥¿ー·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥·¥¨¥ÊÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢NBA²¼Éô¤ÎD¥êー¥°¡Ê¸½G¥êー¥°¡Ë¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2013Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥¯ÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£2020－21¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤ò±§ÅÔµÜ¤Ç²á¤´¤·¡¢2021－22¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ÎAÅìµþ¤Ø°ÜÀÒ¡£
¡¡½êÂ°4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢B1¥êー¥°Àï¤ÎÁ´60»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ29Ê¬25ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¡¢11.6ÆÀÅÀ10.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.1¥¢¥·¥¹¥È1.4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¡£¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤â´Þ¤á¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌóÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¥í¥·¥¿ー¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ç¿·¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï²ù¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤³¤½Í¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈºÇ¹â¤Î¥·ー¥º¥ó¡É¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£Áá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿Àï¤¨¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëÃ£À®¡ª¥í¥·¥¿ー¤Î¥×¥ìー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü