¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼1·³¥Ø¥Ã¥É¤¬¹çÎ®¡Ö°éÀ®¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ç¾¡Éé¡×
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯6·î3Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¸á¸å2»þ¤Ë±«Å·Ãæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï²°ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£2·³´ÆÆÄ¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¹çÎ®¡£¸½ºß1·³¤Ç¤Ï»³ËÜ¤ä»ûÃÏ¤é2·³´ÆÆÄ»þÂå¤Ë°é¤Æ¤¿Áª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¡¢1·³¤Ë¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼2·³´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡ÖËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÂç¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤ó¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¸¬¤½¤ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤â¤¦1²óÀö¤¤½Ð¤·¤Æ1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÀï¤Ê¤ê²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄãÌÂ¤¹¤ëÂÇÀþ¤Î¸½¾õÂÇÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂÇ½ç¤âÂç»ö¤À¤·¡¢1·³¤Ê¤Î¤Ç°éÀ®¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Â¿Ê¬1ÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È½Ð¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤é½Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òìÅÍß¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Í×¤Ï¶¥Áè¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï2·³¤ÇºÆÄ´À°Ãæ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¸½¾õ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸ü¤ß¤¬½Ð¤ëÂÇÀþ¤¬ÁÈ¤á¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×