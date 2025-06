ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×¡ß¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅ¸¼¨¡õ¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■米津玄師「Plazma」エクスクルーシブ写真を使用したタワレコ&HMVポスターも公開!

米津玄師が、15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」を6月11日にリリースする。そのフラゲ日となる6月10日より、「Plazma」×『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』フォトスポット展示、『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK』写真展の開催が決定した。

「Plazma」×『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のコラボフォトスポット展示は、6月10日から6月15日までタワーレコード渋谷店で開催。マチュ、ニャアン、シュウジが駅の改札にいるフォトスポットとなっており、自由に撮影ができる仕様となっている。

『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK』ライブ写真展は、6月10日から6月15日まで全国44店舗のCDショップで開催。1月から2月に国内アリーナ、ドーム公演を経て、アジア、欧米の7都市10公演をめぐり合計44万人を動員したワールドツアー。カメラマン小浪次郎によるライブ写真は、初公開となるカットを含めての貴重な展示となる。

なお、次回のツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』の開催も決定し、最速チケット申し込みは、シングル「Plazma / BOW AND ARROW」に封入されるシリアルナンバーにて申し込みをすることが可能となっている。応募は6月15日まで。

また、タワーレコード6月度「MONTHLY TOWER PUSH」、HMV「the music master」に米津玄師が決定し、両店舗では、「Plazma」のエクスクルーシブ写真を使用したオリジナルポスターが掲出されることも決定した。

「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグで届けるガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌。劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は30以上の国と地域で上映が行われ大ヒットとなるなか、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』が放送し話題沸騰中。

「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌。MVでは、羽生結弦によるスケーティングと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現し国内外で大きな反響を呼んだ。

15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は全4形態で展開され、ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージの「ハロ盤」、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにした「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態で予約受付中だ。

メイン写真:タワーレコード6月度「MONTHLY TOWER PUSH」ポスター

リリース情報

2025.06.11 ON SALE

SINGLE 「Plazma / BOW AND ARROW」

米津玄師 公式チケットサイト

https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2026

米津玄師 OFFICIAL SITE

https://reissuerecords.net/