¡Ö¥×¥íÌîµå³¦¤òÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤¹Â¸ºß¡×ÃæÆü¤Î²ÃÆ£¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤òÄÉÅé¡¡ÅÁÀâ¤Î¡Ö10¡¦8·èÀï¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ï3Æü¡¢µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢²ÃÆ£¹¨¹¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥ª¡¼¥Ê¡¼Âå¹Ô¤È°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£»á¤Ï¡¢Ä¹Åè»á¤ÈÃæÆü¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1974Ç¯¤ËÃæÆü¤¬µð¿Í¤Î10Ï¢ÇÆ¤òÁË»ß¤·¤¿¤³¤È¤ä1994Ç¯¤ÎÆ±Î¨¼ó°Ì¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö10¡¦8·èÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤òÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤¹Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎµåÃÄ»Ë¤Ë»Ä¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎV10¤òÁË»ß¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¬¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¤Î¹ñÌ±Åª´Ø¿´»ö¡Ø10¡¦8·èÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÃè¤ËÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÊ¹¤¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Î°ÎÂç¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ð´é¤È¾ðÇ®¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£