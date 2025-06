2025年6月11日(水)から13日(金)までの3日間、千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるインターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2025」では開催期間中、日本データセンター協会の設立15周年を機に本年3月に開催された「Data Center Japan」との連携企画、「Data Center Summit」を開催します。

Data Center Summit

2025年6月11日(水)から13日(金)までの3日間、千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるインターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2025」では開催期間中、日本データセンター協会の設立15周年を機に本年3月に開催された「Data Center Japan」との連携企画、「Data Center Summit」を開催。

急速なAIの普及によって、それを支えるデータセンターの重要性が改めて注目されています。

そして、持続可能な社会の基盤となるために、これからのデータセンターには

●エネルギー効率とサステナビリティ

●スケーラビリティと柔軟性

●高いセキュリティと信頼性

●ネットワーク性能とレイテンシの低減

●運用自動化とAIの活用

●法規制・データ主権への対応

●人材不足への対応

など多くの要素が求められ、同時に課題とも向き合っていく必要があります。

1994年の国内初開催以来、インターネット技術の最新動向を発信し続けてきたInterop Tokyoは2025年、「社会に浸透するAIとインターネット」をテーマとして設定しています。

まさにAIが浸透し続ける社会において、そこに求められるデジタルインフラの最新動向と課題、そして未来像を提言する場として、この「Data Center Summit」をInterop Tokyoとの連携企画として開催します。

■Interop Tokyo 2025 開催概要

会期 : 2025年6月11日(水)〜6月13日(金)

会場 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催 : Interop Tokyo 実行委員会

運営 : 一般財団法人インターネット協会、

株式会社ナノオプト・メディア

後援 : 関連省庁、関連団体

特別協力 : WIDEプロジェクト

予定来場者数 : 150,000人(同時開催展含む)

参加企業・団体数: 約500社・団体(同時開催展含む)※2025年5月26日現在

※Data Center Summit 共催:特定非営利活動法人日本データセンター協会(JDCC)

■関連講演

◆ビジネス継続のためのAIデータセンター:

エクイニクスのAI戦略

Equinix, Inc.

VP, Product Marketing

DD Dasgupta 氏

◆未来を担うインフラとしてのデータセンター

〜さくらインターネットの挑戦と展望〜

さくらインターネット株式会社

代表取締役社長

田中 邦裕 氏

◆通信 × AI が事業成長に導く

- AI時代を支えるデータセンターの進化と未来

KDDI株式会社

ビジネス事業本部 グループ戦略本部 テレハウス企画部

部長

柳澤 健之 氏

KDDI株式会社

ビジネス事業本部 プロダクト本部 AIビジネス推進部

部長

中島 康人 氏

◆AI革命の核心:

PAIを中心としたAI活用の進化とそれを支えるDC戦略について

アライアンスヘッド新規事業開発部

アライアンスマネージャー

山口 正人 氏

※この他、展示会場内セミナー会場でも多数の講演を開催します。

※展示会場ホール7にはData Center Summit展示ゾーンがあり、約30社が出展します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「Interop Tokyo 2025」内にて開催!Data Center Summit appeared first on Dtimes.