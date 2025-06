開発者向けパブリッククラウドのFly.ioで働くセキュリティ研究者であり、ソフトウェア開発者でもあるトーマス・H・プタチェク氏が、Fly.ioの自社ブログ上で「AI懐疑論者の友人はみんな頭がおかしい」というエントリーを投稿し話題となっています。My AI Skeptic Friends Are All Nuts · The Fly Bloghttps://fly.io/blog/youre-all-nuts/

プタチェク氏が知る中で「最も賢い人たち」の中にも、AIは一時的な流行であると骨の髄まで信じ切っている人は少なからずいるそうです。そういった人たちに反論することをためらってきたというプタチェク氏ですが、そのような賢い人たち、あるいは並外れた才能を持つ人たちが、大規模言語モデル(LLM)が得意とするような仕事を、手作業でやっていることに違和感を抱いているとのこと。プタチェク氏は1990年代半ばからソフトウェア開発に携わっているというベテランのエンジニアで、初めはC言語からスタートし、C++やRuby、Pythonなどさまざまなプログラミング言語で開発から、カーネル開発の経験もあるそうです。そんなプタチェク氏は、「LLMに関するすべての進捗が今日止まってしまったとしても、LLMは私のキャリアの中で2番目に大きな出来事として残り続けるでしょう」と述べ、LLMがソフトウェア開発に及ぼす影響の大きさを表現しています。なお、プタチェク氏はあくまでLLMがソフトウェア開発に及ぼす影響についてのみ言及しており、アートや音楽、執筆活動などに及ぼす影響は「全く分かりません」と記しました。そもそもLLMでのコーディングは、数カ月前と現在では大きく異なるとプタチェク氏は言及。プタチェク氏によると最新のLLMを用いたコーディングでは、エージェントが活用されているそうです。エージェントはコードベースを独自に操作し、ファイルを直接作成したり、ツールを実行したり、コードをコンパイルしたり、テストを実行したり、これらの結果を反復処理したりします。「ChatGPTにリクエストを送信し、その結果生成された(壊れた)コードをエディターに貼り付ける」のであれば、自分のようなAI推進派が行っているAIを用いたコーディングとは全く異なるとプタチェク氏は指摘。これを前提にLLMを用いたコーディングについて考えます。LLMはソフトウェア開発者が書く必要のある退屈なコードの大部分を代わりに書くことが可能であるとプタチェク氏。さらに、ほとんどのプロジェクトのコードは退屈なものであるため、多くの作業をLLMが代替できるとも語っています。また、LLMはGoogleで検索する必要のある情報を大幅に減らすことも可能で、最も重要な特徴がそもそも人間ではないため疲れないということ。新しいプロジェクトをスタートしようとしても、「最初の一歩が踏み出せない」「帳簿管理やGoogleでの必要情報の収集が面倒」など、必要となる準備作業に頭を抱えてしまうことがあります。しかし、LLMはそういった面倒な作業をすべて代わりに実行してくれるとプタチェク氏。「開発とはコードを微調整し、すぐに物事がより良く動き始める様子を見ることに他なりません。この時のドーパミンの放出こそが、コーディングをする理由です」とプタチェク氏は記し、面倒な雑事をLLMに任せることができる有用性をアピールしました。LLMを用いることで「全部のユニットテストをリファクタリングする」などの面倒な作業も、エージェントに仮想マシン上で何時間もかけて実行させることができるとプタチェク氏は記しています。LLMを使ったコーディングについて、プタチェク氏は「LLMを使って人が頼りにするような何かを作るなら、LLMが生成したコードを読んでみてください。そうしたなら、5〜10分かけてコードを自分のスタイルに落とし込むでしょう」「LLMで生成されるコードは『確率的だ』と文句を言う人がいますが、これは違います。LLMが生成するのはただのコードであり、Yaccの出力ではありません。知ることができます。LLMは確率的かもしれませんが、LLMが重要というわけではありません。重要なのは結果が理解できるかどうか、そしてガードレールが通用するかどうかです。他人のコードを読むことがプログラマーの仕事の一部であるように、LLMが生成する退屈で反復的なコードも読む必要があります。そして、コードの意味を理解できないなら、それはあなたのスキルの問題です」と述べ、LLMを用いたコーディングを行う上で必要な「LLMのコードを読み、手直しすること」の重要性を説いています。さらに、プタチェク氏は「ここ一カ月ほどは、Gemini 2.5が私の仕事の頼みの綱となってきました。Gemini 2.5の出力をほとんど編集無しでマージすることはありません。SOTAモデルを使って機能追加とマージを一発でこなすにはコツが必要でしょう。でも私は気にしていません。コードをいじり、くだらないコメントを消しながら、クスクス笑うのが好きなんです。どうせコードは一行一行読まなければいけないので」と記し、LLMの出力したコードを読みながら手直しする作業が、ソフトウェア開発者としての仕事の好きな部分であると言及しました。AIが生成する虚偽の情報であるハルシネーション(幻覚)について、プタチェク氏は「エージェントはリンティングを行います。コンパイルとテストの実行を行います。LLMが新しいシグネチャ(関数)を考案した場合、エージェントはそのエラーを認識します。エージェントはそれをLLMにフィードバックし、LLMは『ああ、そうだ、これは私が作り出したものだ』と認識して、再度試行します」と述べ、エージェントを用いた正しい「LLMを用いたコーディング」を行えば、AIのハルシネーションが問題になることはないと指摘。ハルシネーションが問題となる環境は確かにまだあるだろうとしつつ、プタチェク氏は「ほぼ解決済みの問題であるにもかかわらずです、LLMの使用を提案された開発者が真っ先に口にするのはハルシネーションです」と述べ、AI懐疑論者がハルシネーションを理由にAIの利用を否定することを批判しています。そもそもLLMの出力するコードは「まるでジュニア開発者のようにひどい」とプタチェク氏。それでも、シニア開発者であれば能力の低いプログラマーの生産性を高めることも業務の一部であるとして、LLMをうまく使いこなすことがLLMを用いたソフトウェア開発に求められることであると言及しています。さらに、プタチェク氏はAI懐疑論者に向けて「LLM懐疑論の多くは、おそらくLLMについてではなく、自己投影です。人々は『LLMはコーディングができない』と言いますが、その本当の意味はせいぜい『LLMはRustを書けない』程度です。これはその通りです。普段Rustを利用している人々は、『LLMはコーディングができない』という資格があると思います。私はほとんどGoで仕事をしています。Goの設計者は、この業界で最もLLMに対応したプログラミング言語を作ろうとしたわけではないと思います。それにもかかわらず、Goには十分な安全性、豊富な標準ライブラリ、イディオムを重んじる文化があるため、LLMに適したプログラミング言語です。私はRustでコーディングすることがあります。実際、私はRustが好きです。LLMとRustが合わないというのは同感です。しかし、私たちは『LLMがRustを書けない』ことについて議論をしているわけではありません」と述べました。また、プロのソフトウェア開発者は、コードを使って人々の実用的な問題を解決する仕事に携わっています。しかし、ロジックボードの配線が美しく配線されているかどうかなど、誰も気にしないように、ソフトウェア開発者が作ったものが長く残る理由は「コードベースが美しかったから」ではなく、単にそれが有用だったからだと指摘。つまり、AIを用いてコードを生成することがソフトウェアの良し悪しに影響することはないと主張しています。加えて、「もしも時間をかけて関数を丁寧に、優雅で流ちょうで最小限の機能表現へと落とし込んでいるなら、それは無駄な努力であり、それは何かを作り上げているのではなく自己満足に陥っているだけ」とプタチェク氏は記しました。続けて、「つまらないことを全部LLMに任せ、あなたの判断力と価値観を本当に重要な部分に注ぎ込むことができる」として、LLMを用いたコーディングこそ真のソフトウェア開発と言えるかもしれないと示唆しました。LLMはソフトウェアの品質の天井を下げるのではないかという声もあり、「確かにそうかもしれない」とプタチェク氏は記しています。しかし、LLMはソフトウェア品質の底値も上げてくれるとプタチェク氏は主張。実際、Geminiの生成するコードの最低品質は、プタチェク氏の書くコードの最低品質よりも高いそうです。プタチェク氏は「私の書くコードは見た目はいいものの、そこまで徹底的なものではなく、おかしな歪曲が入っています。一方、LLMのコードは繰り返しが多いだけです。LLMはあらゆる面で凡庸なわけではなく、基数トライ、位相ソート、グラフ縮約、LDPC符号など、豊富なアルゴリズムトリックをほぼ確実に備えています」と語りました。LLMが最も得意とすることのひとつは、人間の創作物の模倣品を生み出すことです。ソフトウェア開発者はGitHubの公開リポジトリから盗用されたと思われるコード断片を見つけ、「AIが盗作した」と怒るケースがありますが、プタチェク氏は「少しは寛容になってください」「ソフトウェア開発者ほど知的財産を軽視する職業は他にありません」と記しています。このブログに対して、ソーシャルニュースサイトのHacker News上ではさまざまな意見が寄せられています。ある懐疑論者は、自身がAIに対して懐疑的である理由を「私はAI懐疑論者です。恐らく間違っているでしょう。このブログを読むと自分が間違っているような気がしてきます。でもどうしても自分が正しいと思いたいんです。その理由は、もし私の考えが間違っていたら、AIは悪の力になると確信しているからです。AIは想像を絶する規模の詐欺を助長し、産業革命をそよ風のように思わせるほどのスピードで労働力を不安定にするでしょう。AIは私が信頼できない人々の手に、莫大な権力と富を集中させるでしょう。そして、これらを驚くべきほどのエネルギーを消費しながら行うでしょう。そして、世界中のサム・アルトマンのような人々も、こういったことが起こるだろうと嬉々として同意することでしょう。彼らがこのような事態を良しとする理由は、彼らにとって面白くて儲かるからに他なりません。我々エンジニアは特別な立場にあると思います。他の業界とは異なり、AIの進路に影響を与えることができるからです。私の懐疑心が、AIの進歩を10億分の1%遅らせるだけかもしれません。しかし、私と同じような考えの人が増えれば、事態は十分に減速し、AIが手に負えなくなる前に何らかの効果的な安全策が見つけられるかもしれません。だから、私はそれが終わるまで懐疑的であり続けるつもりです」と説明しています。また、あるソフトウェア開発者は「LLMを用いたコーディングの問題は、コードの品質ではなく単純にほとんど機能しないという点にあります。C言語で書かれたコードでまだベータ版のモデルをいくつか試してみたところ、問題なくそのまま使えるものもあれば、全くダメでコンパイルすらできないものもありました。数年後に問題なく動作するようになる可能性もありますが、現時点では使い物になりません。一方で、AIを用いた情報収集などは、既にかなりうまく機能しています」と記し、LLMを用いたコード生成がそもそも使い物にならないと指摘。他にも、「このブログでは、LLMに関して私が最も懸念していること、つまり依存性については触れていません。LLMを自分のコンピューターでローカルに実行できない限り、作業はリモートの中央集権型システムに完全に依存していることになります。そのシステムを管理する者は、恣意的に価格を上げたり、出力を巧妙に操作したり、入力を保存して好きなように扱ったり、突然運用を停止したりすることが可能です」「フリーソフトウェアがもたらす自由を理由にフリーソフトウェアを好む我々にとって、これは重大な退行です」といった意見もあります。LLMを用いたコーディングにおける必要な能力である「LLMの出力するコードを読み、修正する技術」を身に着けるにはどうすればいいのかという意見もありました。これに対して、「誰もが電卓を使うとしたら、どうやって数学を学ばせればいいのか?」と同じであるとして、「学生が基本的な内容を理解できるまで、手作業で計算させる必要がある」という意見が寄せられています。この他、プタチェク氏の「ソフトウェア開発者ほど知的財産を軽視する職業は他にありません」という一文に対して、「ソフトウェアエンジニアリングコミュニティの一部が大規模な海賊行為を行っているからといって、GitHubリポジトリのコピーレフト状態を全く考慮せずに大量エクスポートされていることに、誰も憤慨を表明できないのでしょうか?どうしてそんな議論が合理的と言えるのでしょうか?この主張の最も明白な問題は、誤った一般化が行われているという点です。私たちソフトウェア開発者の多くは、大規模な海賊版サイトを構築しているわけではありません。メディアを一括ダウンロードしているわけでもありません。著者はAIに反対する知的財産権の議論をしている人々が海賊行為を行っているかどうかを全く把握していないため、主張を反ばくする方法としては極めて弱いものとなっています」と憤慨するコメントもありました。