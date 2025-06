¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¥ê¥ê¡¼¥¹¡ªI1IT¡ÖOne Voice(¥ï¥ó¥Ü¥¤¥¹)¡×

日本人3人韓国人1人のグローバルボーイズグループ・I1IT(アイウォニット)が5月31日、大阪・PLUSWIN HALL大阪で新曲「One Voice(ワンボイス)」のリリースライブを2部構成で開催。

I1IT「One Voice(ワンボイス)」

日本人3人韓国人1人のグローバルボーイズグループ・I1IT(アイウォニット)が5月31日、大阪・PLUSWIN HALL大阪で新曲「One Voice(ワンボイス)」のリリースライブを2部構成で開催しました。

I1ITは、「100日後にデビューする日韓合同ボーイズグループ」企画で100日間連続でSNS投稿し、2022年8月22日に大阪・なんばHatchにてデビューショーケースを果たした4人組グローバルボーイズグループ。

メンバーは、日本人のY(ワイ)、HIROKI(ヒロキ)、KEI(ケイ)と、韓国人のWON(ウォン)の4人。

グループ名の由来は、“I want it(私はそれが欲しい)”と、“I 1 it”(1番を目指す)という英語を掛け合わせたもので、メンバー1人1人が、No.1を目指すという思いが込められています。

1年ぶり4枚目のシングルとなる新曲「One Voice」は、4月に新メンバー・KEIが加入し、新体制では初リリースの楽曲となります。

開演時刻を迎え「One Voice」をテーマにしたSEの中、メンバーが舞台に登場。

新曲「One Voice」からスタートすると、新曲を待ち望んでいたファン達の掛け声で1曲目から会場内は大盛り上がり!

その他合計4曲のパフォーマンスで駆けつけたファンを魅了しました。

MCタイムでは、MCに「One Voice」について聞かれると、メンバーのYは、「これまで住むところも国籍も異なるメンバーが集まり、一つになって同じ目標に進んでいく、まさに僕達I1ITじゃないかな、という気持ちを込めました」とコメント。

また、I1IT発売日当日オリコンデイリーシングルランキングで15位にランクイン!

6月2日にABCテレビ『Music House』、ABCテレビ『GAKUON!』にコメント出演し、MVも放送されました。

大阪、東京を中心に定期公演やリリースイベントでも積極的に活動をしている彼らから目が離せません。

■リリースライブセットリスト

1部(13:00)

Intro+One Voice(JPver)

Breeze

SUPER FLY

One Voice(KRver)

2部(19:00)

Intro+One Voice(KRver)

Come Away With Me

ICE DEVIL

One Voice(JPver)

アンコール

One Voice(JPver)

■4thシングル「One Voice」概要

発売日:2025年5月31日(土)

価格 :1,500円(税込)

発売元:プラスウイン株式会社

販売元:ダイキサウンド株式会社

<収録曲>

1 One Voice

2 One Voice -Korean ver.-

3 One Voice(Instrumental)

