¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¥ê¥ê¡¼¥¹¡ªI1IT¡ÖOne Voice(¥ï¥ó¥Ü¥¤¥¹)¡×
ÆüËÜ¿Í3¿Í´Ú¹ñ¿Í1¿Í¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦I1IT(¥¢¥¤¥¦¥©¥Ë¥Ã¥È)¤¬5·î31Æü¡¢Âçºå¡¦PLUSWIN HALLÂçºå¤Ç¿·¶Ê¡ÖOne Voice(¥ï¥ó¥Ü¥¤¥¹)¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò2Éô¹½À®¤Ç³«ºÅ¡£
I1IT¡ÖOne Voice(¥ï¥ó¥Ü¥¤¥¹)¡×
ÆüËÜ¿Í3¿Í´Ú¹ñ¿Í1¿Í¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦I1IT(¥¢¥¤¥¦¥©¥Ë¥Ã¥È)¤¬5·î31Æü¡¢Âçºå¡¦PLUSWIN HALLÂçºå¤Ç¿·¶Ê¡ÖOne Voice(¥ï¥ó¥Ü¥¤¥¹)¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤ò2Éô¹½À®¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
I1IT¤Ï¡¢¡Ö100Æü¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆü´Ú¹çÆ±¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×´ë²è¤Ç100Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇSNSÅê¹Æ¤·¡¢2022Ç¯8·î22Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎY(¥ï¥¤)¡¢HIROKI(¥Ò¥í¥)¡¢KEI(¥±¥¤)¤È¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ÎWON(¥¦¥©¥ó)¤Î4¿Í¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡ÈI want it(»ä¤Ï¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¤)¡É¤È¡¢¡ÈI 1 it¡É(1ÈÖ¤òÌÜ»Ø¤¹)¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤¬¡¢No.1¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¤Ö¤ê4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖOne Voice¡×¤Ï¡¢4·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦KEI¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«±é»þ¹ï¤ò·Þ¤¨¡ÖOne Voice¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿SE¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¡£
¿·¶Ê¡ÖOne Voice¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¿·¶Ê¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥óÃ£¤Î³Ý¤±À¼¤Ç1¶ÊÌÜ¤«¤é²ñ¾ìÆâ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
¤½¤ÎÂ¾¹ç·×4¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢MC¤Ë¡ÖOne Voice¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎY¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½»¤à¤È¤³¤í¤â¹ñÀÒ¤â°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍÃ£I1IT¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢I1ITÈ¯ÇäÆüÅöÆü¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç15°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
6·î2Æü¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØMusic House¡Ù¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØGAKUON!¡Ù¤Ë¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤·¡¢MV¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÄê´ü¸ø±é¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1Éô(13:00)
Intro¡ÜOne Voice(JPver)
Breeze
SUPER FLY
One Voice(KRver)
2Éô(19:00)
Intro¡ÜOne Voice(KRver)
Come Away With Me
ICE DEVIL
One Voice(JPver)
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
One Voice(JPver)
¢£4th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOne Voice¡×³µÍ×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î31Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡¡¡§1,500±ß(ÀÇ¹þ)
È¯Çä¸µ¡§¥×¥é¥¹¥¦¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÈÎÇä¸µ¡§¥À¥¤¥¥µ¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1 One Voice
2 One Voice -Korean ver.-
3 One Voice(Instrumental)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¥ê¥ê¡¼¥¹¡ªI1IT¡ÖOne Voice(¥ï¥ó¥Ü¥¤¥¹)¡× appeared first on Dtimes.