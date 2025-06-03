ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¶áÆ£¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¼Å¤Ö¡Ö12µåÃÄÁ´°÷¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤àÆü¡×
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤òÇØÉé¤¦Å·ºÍÂÇ¼Ô¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬3Æü¡¢89ºÐ¤ÇÆ±ÆüÄ«¤ËÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡¦½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¡¡¡Öº£Ä«¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè¶î¤±¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¡£µå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÃæÆüÀïÁ°Îý½¬¸å¤Ë¡¢Æ±¶¿¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤òÇØÉé¤¦¡£¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬Æ±¤¸ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÈÖ¹æ¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦¤È¤¤¤¦Æü¤ÏËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ12µåÃÄ¤ÎÁ´°÷¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤àÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Çµ²±¤Ë¤â¡¢µÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ëÃË¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£