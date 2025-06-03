【PLAMATEA アンジェラ・バルザック】 11月 再販予定 価格：7,200円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA アンジェラ・バルザック」を11月に再販する。価格は7,200円。

劇場アニメ「楽園追放 -Expelled from Paradise-」より、主人公「アンジェラ・バルザック」をPLAMATEAシリーズでプラモデル化。

全高約145mmで各関節可動により様々なアクションポーズを取ることができる。各種交換用手首が付属し、仁義のポーズも再現可能。

表情パーツは塗装済みの「笑顔」に加え、デカールにより好みの目線を選択できる「笑顔」、「への字顔」×2が付属し、「笑顔」、「険しい目線」、「体調不良」を再現できる水転写アイデカールも付属する。

各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けが再現され、可動支柱付き台座が付いてくる。

PLAMATEA アンジェラ・バルザック

2025年11月 再販予定

価格：7,200円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約145mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：宮下憲一

(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。