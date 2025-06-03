Íè½µ¤ÏÃæ¹ñÃÏÊý¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤«¡¡Á°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤Ç¾ø¤·½ë¤¯¡¡ÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï¡¢8Æü(Æü)¤´¤í¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Á°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¾ø¤·½ë¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤òÍ¸ú¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè½µ¤ÏÃæ¹ñÃÏÊý¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤«
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤ÎÃæ¹ñÃÏÊý¤Ï¡¢7Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Â¿¾¯±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡îÁ°¸å¤È¡¢½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÄ«¤ÈÃë´Ö¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆÞ¤ê¤ä±«¤Î¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç¡ÖÇß±«Æþ¤ê¡×¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥é¥Ã¤È½ë¤¤¤«¤é¾ø¤·½ë¤¤¤Ø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü4Æü(¿å)¤«¤é7Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡îÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µÞ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Èæ³ÓÅª¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Íè½µ¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÏÁ°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿²¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤äµÙ·Æ¤ò¤È¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¡¢ÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤ÇµÙ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤ÎÊý¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤Ï½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿åÊ¬¤òÄê´üÅª¤ËÊäµë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½¢¿²Á°¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿²¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ÇÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Çß±«Æþ¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½àÈ÷
Çß±«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¾µ¤¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çß±«Æþ¤êÁ°¤Î¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤¿Æü¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÉÛÃÄ´³¤·¤äÀöÂõ
ÉÛÃÄ¤ä¥·¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀ²¤ì¤ëÆü¤Ë´³¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëÏª¤Ç¼¾¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤â¥«¥ÓÂÐºö¤ËÀö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¿å²ó¤ê¤Î¤½¤¦¤¸
¤ªÉ÷Ï¤¤äÀöÌÌ½ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Ï¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿Æü¤Ë¤½¤¦¤¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÓ¿å¹Â¤ä¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÜÃÏ¤Ê¤É¤òÉºÇò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£´¹µ¤
²¡¤·Æþ¤ì¤ä²¼ÂÌÈ¢¤Ê¤É¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¼¾µ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤ËÈâ¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤Î¼¾µ¤¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀðÉ÷µ¡¤Ç¶õµ¤¤òÁ÷¤ë¤È¸úÎ¨Åª¤Ë´¹µ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËµÛ¼¾ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤È¼¾µ¤¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Çß±«¤ÎÂç±«¤ËÈ÷¤¨¡¢¼«Âð¤ä³Ø¹»¡¦¿¦¾ì¤Ê¤É¤Î¶á¤¯¤Î´í¸±¤Ê¾ì½ê¤äÈòÆñ¾ì½ê¤ò¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ä¡¢ÈòÆñÍÑÉÊ¤Î³ÎÇ§¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÃåÂØ¤¨¤Ï²ÆÊª¤«¡¢¿©ÉÊ¤Î´ü¸Â¤Ê¤É¤â¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çß±«¤Îµ¨Àá¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£