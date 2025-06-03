ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÎÄêµÁ¤Ë¡Ö¿Í¤Ë´ð½à¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬£±Æü¤Ë£Á£Â£Å£Í£Á¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡×¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÆüËÜÀ²Ê³Ø²ñ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï´ü´Ö¤Ï¡Ö£±¥«·î°Ê¾å¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¿Í¤Ë´ð½à¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀìÌç²È¤ò¾·¤¤¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ÂìÂô¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö·ë¹½Ê¹¤¯¤«¤â¡£³ä¹çÅª¤Ë¤Ï£¸³ä¡¢£¹³ä¡×¤È¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍ§¿Í¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤È¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤´Ö¤¬¤¢¤±¤ÐÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©ÀìÌç²È¤ÏÆüËÜÀ²Ê³Ø²ñ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡Ö£±¥«·î°Ê¾å¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÄêµÁ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö»ä¡¢À³Ê¤¬°¤¤¤«¤é¿Í¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë´ð½à·è¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÎÄêµÁ¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£