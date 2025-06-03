【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(3日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42954.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41207.91 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40879.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39460.94 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39415.15 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39373.90 ボリンジャー:＋3σ(25日)
38680.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98 新値三本足陽転値
37986.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)
37950.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
37888.11 均衡表雲上限(週足)
37832.30 200日移動平均線
37793.68 6日移動平均線
37713.97 26週移動平均線
37654.95 均衡表転換線(日足)
37446.81 ★日経平均株価3日終値
37292.71 25日移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36754.60 75日移動平均線
36727.36 均衡表基準線(日足)
36598.97 ボリンジャー:-1σ(25日)
36485.60 13週移動平均線
35967.00 ボリンジャー:-1σ(26週)
35905.24 ボリンジャー:-2σ(25日)
35595.49 均衡表基準線(週足)
35211.51 ボリンジャー:-3σ(25日)
35187.11 均衡表雲上限(日足)
35020.82 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表転換線(週足)
34489.96 均衡表雲下限(日足)
34220.03 ボリンジャー:-2σ(26週)
33556.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
32473.07 ボリンジャー:-3σ(26週)
32091.27 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 48.28(前日68.85)
ST.Slow(9日) 65.25(前日76.85)
ST.Fast(13週) 87.41(前日87.51)
ST.Slow(13週) 83.97(前日84.00)
［2025年6月3日］
株探ニュース