　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42954.87　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41207.91　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40879.93　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39460.94　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39415.15　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39373.90　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38680.17　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98　　新値三本足陽転値
37986.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37950.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37888.11　　均衡表雲上限(週足)
37832.30　　200日移動平均線
37793.68　　6日移動平均線
37713.97　　26週移動平均線
37654.95　　均衡表転換線(日足)

37446.81　　★日経平均株価3日終値

37292.71　　25日移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36754.60　　75日移動平均線
36727.36　　均衡表基準線(日足)
36598.97　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36485.60　　13週移動平均線
35967.00　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35905.24　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35211.51　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35187.11　　均衡表雲上限(日足)
35020.82　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34489.96　　均衡表雲下限(日足)
34220.03　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33556.05　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32473.07　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32091.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　48.28(前日68.85)
ST.Slow(9日)　　65.25(前日76.85)

ST.Fast(13週)　 87.41(前日87.51)
ST.Slow(13週)　 83.97(前日84.00)

［2025年6月3日］

株探ニュース