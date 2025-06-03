

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42954.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41207.91 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40879.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39460.94 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39415.15 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39373.90 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38680.17 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38432.98 新値三本足陽転値

37986.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37950.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37888.11 均衡表雲上限(週足)

37832.30 200日移動平均線

37793.68 6日移動平均線

37713.97 26週移動平均線

37654.95 均衡表転換線(日足)



37446.81 ★日経平均株価3日終値



37292.71 25日移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36754.60 75日移動平均線

36727.36 均衡表基準線(日足)

36598.97 ボリンジャー:-1σ(25日)

36485.60 13週移動平均線

35967.00 ボリンジャー:-1σ(26週)

35905.24 ボリンジャー:-2σ(25日)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35211.51 ボリンジャー:-3σ(25日)

35187.11 均衡表雲上限(日足)

35020.82 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34489.96 均衡表雲下限(日足)

34220.03 ボリンジャー:-2σ(26週)

33556.05 ボリンジャー:-2σ(13週)

32473.07 ボリンジャー:-3σ(26週)

32091.27 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 48.28(前日68.85)

ST.Slow(9日) 65.25(前日76.85)



ST.Fast(13週) 87.41(前日87.51)

ST.Slow(13週) 83.97(前日84.00)



［2025年6月3日］



株探ニュース

