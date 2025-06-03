±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È·ÀÌó¤·¤¿PUMA¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°»î¹çµå¡Ø¥×¡¼¥Þ ¥ª¡¼¥Ó¥¿ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PL¡Ù¤òÈ¯É½¡ª
Puma¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¸ø¼°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¤³¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸ø¼°»î¹çµå¡Ø¥×¡¼¥Þ ¥ª¡¼¥Ó¥¿ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PL¡Ù¤¬3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Puma Orbita Ultimate PL
¤³¤ì¤¬Puma¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°»î¹çµå¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤1Ç¯ÌÜ¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤¿¡È½é»Å»ö¡É¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖHave a Ball¡×¤â»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡Ø¥×¡¼¥Þ ¥ª¡¼¥Ó¥¿ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PL¡Ù¤Ï¡¢12Ëç¤Î¶Ñ°ì¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤êÀºÌ©¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ò¼Â¸½¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÇ½¤ò¸Ø¤ëºÇ¿·»î¹çµå¡£
¹â¼þÇÈÀ®·¿¤Ë¤è¤êÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤ò¹¤²¤Æ¿¼¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ä·Á¾õÊÝ»ýÎÏ¡¢¥¥Ã¥¯»þ¤Î¥½¥Õ¥È¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
¤³¤Î»î¹çµå¤Ï¡¢7·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Þ¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¡¢8·î16Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥×¡¼¥Þ ¥ª¡¼¥Ó¥¿ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PL¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖHave a Ball¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¾¡ÇÔ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ä¾´¶¤ä¤Ò¤é¤á¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹»Äí¤ä¸ø±à¡¢Î¢Äí¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Puma¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¸ø±à¡¢³¹³Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬¼«Í³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¡£
¡ÖHave a Ball¡×¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸åPuma¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â½ç¼¡È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£°Ê²¼¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
Puma Vice President Brand ¡õ Marketing ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Æ¥·¥¨»á
¡ÖHave a Ball¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä²òÊü´¶¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤µ¤¨1»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÊ¿¶ÑÌó109ÉÃ¡ÊFIFA¤¬2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Åý·×¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Premier League Chief Commercial Officer ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¹»á
¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤»î¹çµå¤Ï¡¢7·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Þ¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Puma¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢PUMA¤Î·ÀÌóÁª¼ê¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×
¡Ø¥×¡¼¥Þ ¥ª¡¼¥Ó¥¿ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PL¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00¤è¤ê¡¢Puma¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Puma¥¢¥×¥ê¡¢°ìÉô¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£