ºÆº§¤«¤é10Ç¯¡ª¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¡¢ÁêÊýÉ×ÉØ¤È¤Î¹¬¤»´ÔÎñ4¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«♡¡Ö¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È♡¡×¡Ö¥Ô¥ç¥óµÈ¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³Ãå¤Æ¤ë¡×
·ëÀ®37Ç¯¡ªWÉ×ÉØÃçÎÉ¤·4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó(60)¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢ÂÀÅÄ¤ÎºÊ¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡ÖËÜÅö³Ú¤·²á¤®¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤è♡♡♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Î2¿Í¤È¡¢ÂÀÅÄ¤ÎºÊ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹ÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉ×ÉØ4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸÷Âå¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤´É×ºÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡ÖÀÖ¤¤¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Þ¤¿¥ì¥¢¡×¡Ö¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Î¼Ì¤êÊý¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹♡¡×¡Ö·ò¹¯¤ò¸·¤·¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Í Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È♡¥Ô¥ç¥óµÈ¤¬¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³Ãå¤Æ¤ë¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤ËÅÄÃæ¤ÈºÆº§¡£17Ç¯5·î¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£