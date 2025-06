2025年6月2日、イーロン・マスク氏が立ち上げた脳インプラント企業のNeuralinkと競合するスタートアップ「Paradromics」が、初めてブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)を人間に埋め込むことに成功したと発表しました。Paradromics Completes First-In-Human Recording with the Connexus® Brain-Computer Interface

https://www.paradromics.com/news/paradromics-completes-first-in-human-recording-with-the-connexus-brain-computer-interfaceNeuralink competitor Paradromics completes first human implanthttps://www.cnbc.com/2025/06/02/neuralink-paradromics-human-implant.htmlNeuralink Rival Paradromics Successfully Implants Connexus Brain-Computer Interface (BCI) in Epilepsy Patient for the First Time - TechEBloghttps://www.techeblog.com/paradromics-connexus-brain-computer-interface-bci/Paradromicsは2025年5月14日、ミシガン大学の脳外科医やエンジニアからなる学際的チームの主導で、同社のBCIデバイスである「Connexus」を人間の脳に埋め込むことに成功しました。ParadromicsのBCIプラットフォームは個々のニューロンレベルで神経活動を記録し、人工知能を用いて脳信号を実用的な出力に変換するとのこと。Connexusは筋萎縮性側索硬化症(ALS)や脳幹梗塞、脊髄損傷などによって重度の運動障害を持つ人々のコミュニケーション能力を回復させるように設計されています。外科的処置はてんかん治療のために脳神経外科手術を受けていた最中の患者に行われました。ミシガン大学の脳外科医兼生物医学エンジニアであるマシュー・ウィルジー博士らは、外科的手法でConnexusを患者の脳に埋め込み、脳の電気信号を記録し、20分以内に無傷で除去できることを実証したとのことです。左がParadromicsの最高医療責任者のスティーブン・リュウ博士、右がウィルジー博士Paradromicsは今回の手順により、Connexusが安全に体内へ埋め込まれ、神経活動を記録できることが実証されたと主張しています。規制当局が承認すれば、Paradromicsは2025年中に臨床試験を開始し、人間への長期的な安全と使用を研究する予定です。Paradromicsの創業者兼CEOであるマット・アングル博士は、「この手術はParadromicsにとって重要な転換点です。私たちは現在、臨床段階の企業となりました。当社は前臨床研究に基づき、世界最高水準のBCIプラットフォームを開発してきたことを認識してきました。人間を対象とした手術と記録に移行することで、この神経技術を患者に適用する段階に近づいています」とコメントしました。ウィルジー博士は、「私の研究室ではConnexus BCIのような高度なBCI記録プラットフォームを活用し、次世代の言語支援装置と運動支援装置の開発に取り組んでいます。この研究は、重度の未充足医療ニーズを有する患者への治療提供に向け、大きな一歩を踏み出すものです」と述べました。一方でNeuralinkは2025年6月2日、最新の資金調達ラウンドで6億5000万ドル(約930億円)を調達したと発表しました。Neuralinkは声明で、「この資金援助により、私たちはテクノロジーをより多くの人々に届けることが可能になります。不十分な医療ニーズを抱える人々の自立を支援し、脳インターフェースの可能性の限界を押し広げていきます」と述べました。Musk's Neuralink raises $650 million in latest funding as clinical trials begin | Reutershttps://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/musks-neuralink-raises-650-million-latest-funding-round-2025-06-02/