¡È¹âµé¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¡É¹ëÅ¡¤¬ÏÃÂê¡¦»³ÅÄÍ¥¡Ê40¡Ë¡¢¼«Âð¤Ç¤Î²ÙÂ¤¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¡ÖÎ¹¹Ô½àÈ÷¤Î»Ñ¤¹¤é Èþ¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¼«Âð¤Ç²ÙÂ¤¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÈÏÃÂê¤Î¹ëÅ¡
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿»³ÅÄ¡£¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¶õ´Ö¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖpackingÆ°²è¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»É½«¤¬¤¢¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤ÇÂ·¤¨¤¿¤é½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢²ÙÂ¤¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡»³ÅÄ¤Î²ÙÂ¤¤êÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô½àÈ÷¤Î»Ñ¤¹¤é¡¢Èþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤½¤Á¤é¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë