£Æ£Å£Á£Ó£Ù¤¬£´ÆüÂ³¿¡¢£µ·îÅÙ²ñ°÷¿ô¤Ï£µ£°¡óÁý
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー<212A.T>¤¬£´ÆüÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£µ·îÅÙ¤Î²ñ°÷¿ôµÚ¤ÓÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¡¢£µ·î¸½ºß¤Î²ñ°÷¿ô¤¬£±£¸Ëü£µ£°£°£°¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ£µ£°¡¥£°¡óÁý¤È£µ³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿å½à¤Î¿¤Ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ûÂ¸Å¹¥Ùー¥¹¤Î²ñ°÷¿ô¤¬Æ±£±£²¡¥£¸¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤¬Æ±£´£·Å¹ÊÞÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡´ûÂ¸Å¹¥Ùー¥¹¤Î²ñ°÷¿ô¤¬Æ±£±£²¡¥£¸¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤¬Æ±£´£·Å¹ÊÞÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS