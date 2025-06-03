¡Ú ËÌÌîÉð ¡Û¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò°¥Åé¡¡¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ËÌÌîÉð¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÌÌîÉð ¡Û¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò°¥Åé¡¡¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
ËÌÌîÉð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Èµ¤¤¬È´¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÀ¸Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÌîÉð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤ÆÌîµå¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤«¤é¿ô½½Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦´¶¾ð°Ê¾å¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¡¢³èÌö¤Ë¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¡£¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¡£89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï1958Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÂÇÅÀ²¦¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿½é¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¥×¥íÌîµå¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1974Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸å³Ú±àµå¾ì¤Ç¡Ö¤ï¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥íÌîµå¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÌîµå³¦¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û