¡Ö¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ç¤¼¤ó¤½¤¯¡×¸ø³²ÅùÄ´À°°Ñ°÷²ñ¤¬´µ¼Ô¤ÎÇå½þ¿½ÀÁ¤òÂà¤±¤ë¡¡´µ¼Ô¤é¤ÏÌ±»öºÛÈ½¤òÄóµ¯¤Ø
¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ç¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤ª¤è¤½160¿Í¤¬¹ñ¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î¡Ö¸ø³²ÅùÄ´À°°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¿½¤·Î©¤Æ¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤Î´µ¼Ô¤ª¤è¤½160¿Í¤¬1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Î¼Ö¤ÎÇÓ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÂçµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼7¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê100Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¡Ö¿³Ìä¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ¤Î¡Ö¸ø³²ÅùÄ´À°°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢º£·î2Æü¤Î¡ÖºÛÄê¡×¤Ç´µ¼Ô¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÛÄê¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1975Ç¯°Ê¹ß¤ÎÂçµ¤±øÀ÷¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤é¤¬¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÏÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢°²½¤µ¤»¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃø¤·¤¯¹çÍýÀ¤Ë·ç¤±¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÏÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿´µ¼Ô¤é¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤½¤¯¤òÈ¯ÉÂ¤·¤¿´µ¼Ô¤Ï¡¢È¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¡¢Ì±»öºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ø³²ÅùÄ´À°°Ñ°÷²ñ¡×¤ÏÂçµ¤±øÀ÷¤äÅÚ¾í±øÀ÷¤Ê¤É¤Î¸ø³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¶Áè¤ò½èÍý¤¹¤ë¹ñ¤Îµ¡´Ø¤Ç¡¢Çå½þÀÕÇ¤¤ä°ø²Ì´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡ÖºÛÄê¡×¤ÇÊ¶Áè¤Î²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£