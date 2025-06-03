¤È¤í¤±¤ë¤Û¤ÉÂçÈ½¤ÎÆÚ³Ñ¼ÑÆþ¤ê¡ªÃæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡×
Ãæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¤Ï2025Ç¯6·î2Æü(·î)¤è¤ê¡¢¡ÖÆÚÆî¤Ð¤ó¡×¤ò¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡×¤È²þÌ¾¤·¤Æ¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡×
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§1,220±ß¡Á1,240±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯6·î2Æü(·î)¡ÁÌ¤Äê¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¡§Ãæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¡¡Á´Å¹
¡¦ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¡§Ìó13,000¿©¸ÂÄê
Ãæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¤Ï2025Ç¯6·î2Æü(·î)¤è¤ê¡¢¡ÖÆÚÆî¤Ð¤ó¡×¤ò¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡×¤È²þÌ¾¤·¤Æ¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
²Á³Ê¤Ï1,220±ß¡Á1,240±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥Ô¥ê¿É¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬·è¤á¼ê¡Û
º£²ó¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡×¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ÎÆ¦ÈÄ¾ß¤¬·è¤á¼ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÉ÷Ì£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Ô¥ê¿É¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¤È¤í¤±¤ë¤Û¤ÉÂçÈ½¤ÎÆÚ³Ñ¼Ñ¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤¬¥¹¡¼¥×¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÍÈ½£¾¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¼¥×¤Î¥¢¥¸¥¢¥óÌÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ª¹¥¤ß¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡Û
ÀìÍÑ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÖÄÉ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¡×(¡Ü50±ß¡¦ÀÇ¹þ)¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¿¼¤á¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡×(¡Ü240±ß¡¦ÀÇ¹þ)¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡×¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
ÌÍ¤â¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¡£
Á¾ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌøÌÍ(ºÙÌÍ)¡×¤ÈÆ±Å¹¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤ò¤·¤¿ÅáºïÌÍ¤Ê¤é¤Ì¡¢¡ÖÅáÀÚÌÍ(ÂÀÌÍ)¡×¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÃæ¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥³¥·¤¬¤¢¤ë¡ÖÍÈ½£ÌÍ(ÃæÂÀÌÍ)¡×¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖÄãÅü¼ÁÌÍ¡×¤Î4¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤È¤í¤±¤ë¤Û¤ÉÂçÈ½¤ÎÆÚ³Ñ¼ÑÆþ¤ê¡ªÃæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥êÂçÆù(¥¿¥¤¥ë¡¼)ÌÍ¡× appeared first on Dtimes.