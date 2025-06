祭をイメージした提灯を装飾も！ヤエチカ「60周年祭」

「ヤエチカ(八重洲地下街)」および「ヤエチカパーキング」は、2025年6月1日に開業60周年を迎え、2025年6月2日(月)〜12月31日(水)の期間、「60周年祭」と題し様々なイベント/キャンペーンを開催します。

ヤエチカ「60周年祭」

■期間 : 2025年6月2日(月)〜12月31日(水)

また、イベント/キャンペーン開催期間(6月、8月、秋頃)を中心に、祭をイメージした提灯を装飾します。

・装飾期間:2025年6月2日(月)〜6月15日(日)

※以降、8月、秋頃予定

・装飾場所:メイン・アベニュー

【60周年祭 第1弾イベント】※第2弾は8月開催予定

■千本引きチャレンジ

LINE友だち登録と対象店舗レシート提示で、千本引きチャレンジに挑戦。

最大100,000円分のお買物・ご飲食券や店舗アイテムなどが当たります。

・イベント名:千本引きチャレンジ

・開催日程 :2025年6月2日(月)〜6月4日(水)

※各日1,000名様、無くなり次第終了

・開催時間 :11:00〜19:00

・場所 :メイン・アベニュー特設会場

・参加方法 :(1) ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録(@yaechika)

(2) 期間中対象店舗の税込1,000円以上のお買上げレシートを提示

※チャレンジは、お1人さま1日1回

※レシート対象店舗は145店舗、一部対象外店舗、

商品・サービスあり

※レシートの合算は不可

【PayPayポイント最大10%戻ってくるクーポン】

事前にPayPay内でクーポンを取得して、キャンペーン対象店舗にてPayPayでお支払いすると最大10%分のPayPayポイントが後日付与されます。

・キャンペーン名 :PayPayポイント最大10%戻ってくるクーポン

・クーポン利用期間:2025年6月2日(月)〜6月15日(日)

・対象店舗 :129店舗

※本キャンペーン対象外店舗があります、事前にご確認の上利用ください

※PayPayポイント付与上限は、期間中合算で3,000ポイントまで(回および期間)

※早期終了する場合があります

【ヤエチカパーキング Park&Shop 得々キャンペーン】

ヤエチカパーキングに駐車して、ヤエチカ対象店舗で税込3,000円以上のお買物・ご飲食をすると、「得々記念品」をプレゼント。

・キャンペーン名:ヤエチカパーキング Park&Shop 得々キャンペーン

・開催日程 :2025年6月8日(日)、6月22日(日)

※各日先着100名様、無くなり次第終了

・引換場所 :B2Fヤエチカパーキング 西駐車場管理事務所前特設会場(C階段下)

・引換時間 :10:00〜18:00

・引換条件 :(1) ヤエチカパーキングに駐車

(2) ヤエチカの対象店舗で税込3,000円以上のお買物・ご飲食をする

※駐車券を提示し、駐車券裏面に店舗スタンプを押印

(3) 引換場所で、駐車券を提示

