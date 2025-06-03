µªÆ£Àµ¼ù»á¡Ö°ì»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡¡¿·Ê¹ÇÛÃ£»þ¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¿·Ê¹¸«¤ëÊÊ¤Ä¤¤¤¿¡×
µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ë¾Êó¤Ë¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·Ê¹¸«¤ëÊÊ¤â¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
µªÆ£»á¤Ï¡¢¡Ö»ÄÇ°¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ËÜÅö¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢Ä«ÇÛÃ£Ãæ¤ÎµÙ·Æ»þ¤Ë¿·Ê¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·Ê¹¸«¤ëÊÊ¤â¤Ä¤¤¤¿¡£1»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£