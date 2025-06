【ベイシスケイプレコーズ DL販売タイトル46作品】 6月6日 ストリーミング配信開始予定

ベイシスケイプは、ベイシスケイプレコーズのDL販売タイトル46作品を、6月6日より各種ストリーミングサービスで配信スタートすることを明らかにした。

崎元仁氏は、「戦場のヴァルキュリア」や「十三機兵防衛圏」、「ドラゴンズクラウン」といった数々のゲーム音楽を生み出してきた作曲家。2026年に作曲家活動40周年を迎えることを記念し、今回特別企画が展開されることとなった。第1弾として、ベイシスケイプレコーズからダウンロード配信でリリースされた46タイトルが主要ストリーミングサービスで一斉配信される。

今回、新作として「最果てのバベル オリジナル・サウンドトラック」、「ワールド エンド エクリプス オリジナル・サウンドトラック」、「MyTale Original Soundtrack」の3タイトルも、ダウンロード&ストリーミング配信で初登場。Apple Music、Spotify、Amazon Music Unlimited、LINE MUSICなどの主要ストリーミングサービスで、いつでもどこでも楽しめる。

【ベイシスケイプレコーズ46作品 ストリーミング】

配信日:6月6日

ストリーミング配信:Apple Music/Spotify/Amazon Music Unlimited/LINE MUSIC/YouTube Music/AWA

ほか各サイトにて配信

【配信タイトル一覧】 配信タイトル アーティスト名(敬称略) MyTale Original Soundtrack 崎元仁【NEW】 ワールド エンド エクリプス オリジナル・サウンドトラック 崎元仁【NEW】 最果てのバベル オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ【NEW】 ユニコーンオーバーロードオーケストラアルバム ~アトラスxヴァニラウェア作品集~ 金田充弘&ベイシスケイプ 【NEW】 キャラスト魔法学園 オリジナル・サウンドトラック 工藤吉三&ベイシスケイプ リトル ノア オリジナル・サウンドトラック 崎元仁 Wizardry Variants Daphne Original Soundtrack 崎元仁 Sword of Convallaria Original Soundtrack Hitoshi Sakimoto/Sword of Convallaria【2024年8月ストリーミング配信開始】 ユニコーンオーバーロード Acoustic Arrange Album 金田充弘&ベイシスケイプ ユニコーンオーバーロード オリジナル・サウンドトラック 金田充弘&ベイシスケイプ ミストトレインガールズ オリジナル・サウンドトラック 工藤吉三&ベイシスケイプ 【日本国内 限定配信】 十三機兵防衛圏 オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ 十三機兵防衛圏 Remix & Arrange Album -The Branched- 工藤吉三&ベイシスケイプ 十三機兵防衛圏 オーケストラアルバム ~アトラスxヴァニラウェア作品集~ 崎元仁&ベイシスケイプ 幻塔戦記グリフォン オリジナル・サウンドトラック 金田充弘&ベイシスケイプ キャラバンストーリーズ オリジナル・サウンドトラック Vol.1~8 工藤吉三&ベイシスケイプ グランキングダム オリジナル・サウンドトラック 金田充弘&ベイシスケイプ メタルサーガ ~荒野の方舟~ オリジナル・サウンドトラック 工藤吉三&ベイシスケイプ ドラゴンズクラウン オリジナル・サウンドトラック 崎元仁(ベイシスケイプ) ドラゴンズクラウン・プロ オリジナル・サウンドトラック 崎元仁(ベイシスケイプ) クリムゾンシュラウド オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ バロック オリジナル・サウンドトラック 岩田匡治&ベイシスケイプ オーディンスフィア オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ オーディンスフィア レイヴスラシル オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ 電波人間のRPG FREE! オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ 電波人間のRPG オリジナル・サウンドトラック(配信限定パッケージ) 崎元仁&ベイシスケイプ 真剣で私に恋しなさい!A 音楽集 千葉梓&ベイシスケイプ 真剣で私に恋しなさい!S 音楽集 千葉梓&ベイシスケイプ グランナイツヒストリー オリジナル・サウンドトラック 金田充弘&ベイシスケイプ 鉄拳 ブラッド・ベンジェンス オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ 蒼穹紅蓮隊 オリジナル・サウンドトラック 崎元仁(ベイシスケイプ)【日本国内 限定配信】 オプーナ オリジナル・サウンドトラック 崎元仁&ベイシスケイプ 戦場のヴァルキュリア piano pieces 崎元仁(ベイシスケイプ) 戦場のヴァルキュリア3 オリジナル・サウンドトラック 崎元仁(ベイシスケイプ) 戦場のヴァルキュリア2 ガリア王立士官学校 オリジナル・サウンドトラック 崎元仁(ベイシスケイプ) 戦場のヴァルキュリア オリジナル・サウンドトラック 崎元仁(ベイシスケイプ) 朧村正 音楽集 変奏ノ幕 工藤吉三&ベイシスケイプ 朧村正 元禄怪奇譚 音楽集 崎元仁&ベイシスケイプ 朧村正 音楽集 崎元仁&ベイシスケイプ くまたんち おりじなる♪さうんどとらっく 阿部公弘&ベイシスケイプ