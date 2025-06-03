¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¡ª¥Õ¥ë¥Õ¥ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö´¨Å·¥¼¥ê¡¼¡×¤òºî¤í¤¦
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡Ö´¨Å·¥¼¥ê¡¼¡×
¥Õ¥ë¥Õ¥ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ªµ¤²¹¤Î¹â¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö´¨Å·¥¼¥ê¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤è¤ê¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¥ì¥â¥ó´¨Å·¥¼¥ê¡¼
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÁÖ¤ä¤«♡¥ì¥â¥ó¥¼¥ê¡¼¡ùÊ´´¨Å·¡ù
by ¤Ö¤É¤¦¤Ê¤¹¤Ó
¤¹¤À¤Á¡¢¤«¤Ü¤¹¡¢¤æ¤º¥¼¥ê¡¼¤Èºî¤êÊý¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤ë¤ó¤È¥ì¥â¥ó¥¼¥ê¡¼¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¢ö½À¤é¤«¥¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤ß¤«¤ó´Ì¤Ç´¨Å·¥¼¥ê¡¼
¤ß¤«¤ó´Ì¤Ç´¨Å·¥¼¥ê¡¼¢ö
by ¤½¤é¤é82
¡ù2013.8.30 ¥ì¥Ý100¿ÍÃ£À® Âç´¶¼Õ¡ù¤ß¤«¤ó´Ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¼¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È´Å¤¤¤Î¤Ç¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¡ù
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç´¨Å·¥¼¥ê¡¼
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Î´¨Å·¥¼¥ê¡¼¡ù
by ¤á¤ó¤¿¤¤»Ò
Ê´´¨Å·¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê
¥¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¾ï²¹¤Ç¤âÍÏ¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤âÂç³èÌö¢ö
Âç¿ÍÌ£¡£¥³¡¼¥Ò¡¼´¨Å·¥¼¥ê¡¼
´ÊÃ±¥³¡¼¥Ò¡¼´¨Å·¥¼¥ê¡¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ª¤ä¤Ä
by ¤ê¤¤¥Þ¥ÞPAD
¥Î¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡ª
ºî¤êÃÖ¤OKÎäÂ¢¸ËÊÝÂ¸3¡Á4Æü¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤äµíÆý¤È³ä¤Ã¤Æº®¤¼¤¿¤ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö
µíÆý´¨Å·¥¼¥ê¡¼
¥«¥ë¥Ô¥¹µíÆý´¨Å·¥¼¥ê¡¼♡Ê´´¨Å·♡
by ¤Ö¤É¤¦¤Ê¤¹¤Ó
¾¯ÎÌºî¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë
µíÆý³ä¤ê¤Î¥«¥ë¥Ô¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç
Ê´´¨Å·¤Ç¥¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿(*^^*)
ÇòÅíÌ£¤ò»È¤Ã¤ÆÅí¤ÎÀá¶ç¤Ë¤â¢ö
¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Çºî¤ì¤Æ¼ê·Ú
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö´¨Å·¥¼¥ê¡¼¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤äµíÆý¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¡£
¤É¤Î¥ì¥·¥Ô¤â´¨Å·¤òº®¤¼¤Æ¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¼ê·Ú¡£¿§¡¹¤ÊÌ£¤Î´¨Å·¥¼¥ê¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤ÆË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊTEXT¡§¼ã»Ò¤ß¤ÊÈþ¡Ë