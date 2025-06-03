¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡2021Ç¯»º¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¿³ººÄÌ²á¡¡²Á³ÊÃÍ²¼¤²¤ÇºÇÃ»6Æü¤«¤éÈÎÇä¤Ø
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢2021Ç¯»º¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£½µ¤«¤é¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÃæ¾®¸þ¤±¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥¥í¡áÀÇÈ´¤360±ß¤ËÀßÄê¡£1¥¥í¡áÀÇÈ´¤400±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÃÍ²¼¤²¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ºÇÃ»¤Çº£½µ6Æü¤«¤éÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î³Æ10Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®¸þ¤±¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤â¿½ÀÁÃæ¤Ç¡¢¢§2¥¥í¡áÀÇÈ´¤700±ß¡¢¢§1¥¥í¡áÀÇÈ´¤360±ß¤Î¾®ÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤ç¤¦¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£