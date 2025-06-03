¡Ö¤«¤ê¤æ¤·¥¦¥§¥¢¡×³ÕµÄ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¿ä¿Ê¡¡²­Æì¸©ÃÎ»ö¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Î¡Ö¤«¤ê¤æ¤·¡×¤Ï²­Æì¤Îº½ÉÍ¤È³¤¤Î¡Ö¤°¤¹¤¯²Ö¿¥¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

3Æü¤Î³ÕµÄ¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÈÁ´¤Æ¤Î³ÕÎ½¤¬²­Æì¤Î²Æ¤ÎÀµÁõ¡Ö¤«¤ê¤æ¤·¥¦¥§¥¢¡×¤òÃå¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

¡Ö¤«¤ê¤æ¤·³ÕµÄ¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤Î¿ä¿Ê¤È²­Æì¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯6·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÀÐÇË¼óÁê¤¬Ãå¤¿Çò¤¤¤«¤ê¤æ¤·¤Ï5·î¤Ë²­Æì¸©¤Î¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²­Æì¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¥Êª¡Ö¤°¤¹¤¯²Ö¿¥¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ²­Æì¤Îº½ÉÍ¤È³¤¤¬É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤«¤ê¤æ¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î³ÕµÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£