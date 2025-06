»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªStudyMate¡ÖSTUDYVERSE(¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹)¡×

StudyMateは、子ども向けオンライン学習空間「STUDYVERSE(スタディバース)」の事前登録受付を開始します。

学ぶことがワクワクする冒険になる。

子どもたちが自分のペースで学び、楽しみ、成長していく。

そんな世界を実現する新しいオンライン学習サービス「STUDYVERSE」が、2025年にリリース予定です。

■STUDYVERSEとは?

STUDYVERSEは、学校で学ぶ9教科(国語・算数・理科・社会・英語など)をベースにした学習ゲームを集めた、子ども向けオンライン教育サービスです。

すべてのコンテンツは無料で遊べ、学びを遊びに変える設計がされています。

学習と連動したミニゲームに取り組みながら、マイページのキャラクターを着せ替えたり、部屋の模様替えを楽しんだりする要素もあり、子どもたちの「続けたくなる」気持ちを育てます。

■サービスの特徴

・楽しみながら学べる教科別ミニゲーム(完全無料)

・全国の友達とランキングや対戦ができるマルチプレイ機能(無料会員登録)

・ポイントでキャラクターや部屋をカスタマイズできるマイページ

・保護者向け「ペアレント機能」(一部有料)により、子どもの興味傾向を可視化

