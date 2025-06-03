¡ÚÅìÌ¾¥¯¥ë¥ÞÅ¾Íî¡ÛÆ¨Áö¡¦ÂáÊá¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤ò¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¡¡È¸òºÝÁê¼ê¡É¤Î½÷¡Ê34¡Ë¤òÂáÊá¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô
ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤òÆ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦²¡ÅÄ¶ë»ÒÍÆµ¿¼Ô¡£
²¡ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤ÅìÌ¾¡¦¾å¤êÀþ¤ÎÏ©Â¦ÂÓ¤Ë¾®³ØÀ¸2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÜÔÎÓ°¡¼ùÌéÍÆµ¿¼Ô¤ò¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²¡ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤ÏÜÔÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¸å¤Ë2¿Í¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£