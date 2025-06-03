¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡ÉÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡Ä¡Ö²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡ª¡×Ìîµå³¦¤ËÅÁÀâ¡¡°¦Äï»Ò¡¦¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È¡Ö¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¡×¼õ¾Þ¤â
¥×¥íÌîµå¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬3ÆüÄ«Áá¤¯¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Î©¶µÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¡£
¾¼ÏÂ34Ç¯¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¡¢ÅÁÅý¤Îµð¿Í¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡ÖÇØÈÖ¹æ3¡×¡£
²¦Äç¼£¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëµð¿Í¤Î²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢MVP5²ó¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô6²ó¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦2²ó¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï3³ä5ÎÒ¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó444ËÜ¤òÊü¤Á¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Î¡Ö¤¤ç¤¦°úÂà¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅÁÀâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¸å¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµð¿Í¤òÎ¨¤¤¡¢Ê¿À®6Ç¯¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®13Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤òÍ¦Âà¤·¡¢µð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
Ê¿À®25Ç¯¤Ë¤Ï°¦Äï»Ò¡¦¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¼øÍ¿¼°¤Ç¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¼ê1ËÜ¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¤È¤·¡¢´ÑµÒÀÊ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¿ê¤¨¤Ê¤¤Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢À»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¡¢²¦Äç¼£¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÇÀ»²Ð¤ò±¿¤ó¤ÀÄ¹Åè¤µ¤ó¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¿È¤ÇÅÁ¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬±Ê¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£