¿¿·õ¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡© ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª ¡Ö°å¼Ô¡Ü¦Á¡×¤Î¿ÍÀ¸³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÊÉå½÷°å¤ÎÆü¾ï¡£¿§¡¹¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤â¡Ö¿ä¤·»ö¡×¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¿Éå½÷°å¤Î°å¼ÔÆ»¡ª¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥ÊÊÔ¡Ê1¡Ë
´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ª
¥ª¥¿¥¯¡ß3»ù¤ÎÊì¡ß¸½Ìò³°²Ê°å¤Î¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿°åÎÅ¶È³¦¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿À®Ä¹¤Î¿ô¡¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥¿¥¯³èÆ°¤ËÄ¹½÷¤Î¤à¡Á¤µ¤ó¤¬»²Àï!? ¤½¤·¤Æ¸Ê¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾Ç¤ê¤¬Êç¤ëÆü¡¹¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤µ¡¼¤¿¤êÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉå½÷°å¤Î°å¼ÔÆ»¡ª¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥ÊÊÔ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¢¡°å¼Ô¡Ü¦Á
Ãø¡á¤µ¡¼¤¿¤ê¡¿¡ØÉå½÷°å¤Î°å¼ÔÆ»¡ª¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥ÊÊÔ¡Ù