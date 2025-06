年度の始めは学びを面倒に感じてしまうこと、ありませんか。園児も小学生も大人も、新生活で余裕がないと本を開く気力もなくなったり、学習を義務的に感じたり。何かを知る、覚えることは本来楽しいはずなのに、なんだかちょっともったいない……。知らなかった!おもしろい!そんな新鮮な驚きや楽しさを感じられる学びの本をピックアップしてみました。 『ひこうきが しゅっぱつします』は飛行機の到着から出発までを支えるグランドハンドリングの仕事に密着した写真絵本。荷下ろしや機体の安全確認など迫力満点です!床の間、掛け軸や季節のお花、彩り豊かなお菓子。『はじめての茶道 おちゃをどうぞ』を読めば、奥深い茶道の世界をのぞいてみたくなるはず。ぜひおうちでも挑戦してみてください。その存在は人間にとって進化につながるのか、退化を後押ししてしまうのか。『AIのひみつ 人工知能のしくみと未来のくらし』は大人も気になるAIのしくみや疑問をわかりやすく解説してくれます。

パラパラとめくっていたら、思わず目を留めて夢中になっちゃう。カードやゲームで遊びながらスイスイと覚えちゃう。大人もうなってしまう実用書、学びの一助に!■荷下ろしや機体の安全確認など飛行機の到着から出発までを支えるグランドハンドリングの仕事に密着!迫力満点の写真絵本『ひこうきが しゅっぱつします』■ひこうきが しゅっぱつします写真:岡田光司作:岡田康子出版社: 文研出版出版社からの内容紹介飛行場ではたらくプロフェッショナルたち、グランドハンドリングを知っていますか?飛行場を見てみましょう。ちょうどひこうきが沖縄から羽田空港に到着しました。次の出発までは55分。グランドハンドリングのひとりが駐機場で両手をひろげ、ひこうきに合図を送っています。ひこうきが完全に止まったらここから時間とのたたかいです。トーイングトラクターを運転し、荷物を出して、入れて、機体の安全もしっかり確認。チーム全員でひこうきの到着と出発を支えています。さあ出発の時刻になりました。ひこうきを誘導路まで導きます。ピー!航空機牽引車のクラクションが鳴り、 プッシュバックが始まります!全日本空輸株式会社(ANA)、ANAエアポートサービス株式会社のご協力のもと、子どもも大人も楽しめる迫力満点の写真絵本ができました。飛行場で行われている「すごい!」仕事をぜひご覧ください。■現在活躍中のE5系はやぶさやN700Sのぞみ、引退した新幹線や試験走行中の車両まで充実の写真ずかん!全国路線マップ付き『しんかんせん だいしゅうごう』■スーパーのりものシリーズL しんかんせん だいしゅうごう作:こどものほん編集部出版社: 交通新聞社出版社からの内容紹介日本全国で活躍する新幹線を掲載した、写真ずかんです。写真が大きく解説も詳しい「スーパーのりものシリーズL(エル)」から、全国の新幹線を集めた一冊がが登場!上製本カバー付きの丈夫な仕様なので、小学生くらいまで長く楽しめます。■活躍中の新幹線や引退した新幹線……多彩な車両を紹介!E5系はやぶさ、N700Sのぞみなど、現在活躍している新幹線車両を収録。また、0系などの引退した新幹線のほか、L0系改良型試験車など現在試験走行中の車両も紹介しています。各車両の特徴はもちろんのこと、日本全国の新幹線全駅名をひらがな・カタカナで掲載した路線図付きマップもあり、新幹線のことが分かる充実の一冊です。<本書に収録の車両>・H5系・E5系・E6系・E8系・E3系・E2系・E7系・W7系・N700S(のぞみ)・N700A・700系 レールスター・500系・N700系・800系・N700S(かもめ)・E926形 East i・923形 ドクターイエロー・E956形 ALFA-X・L0系改良型試験車・これまで活躍してきた昔の新幹線■鉄道の顔と名前のペアカードで鉄道合わせ、名前当てクイズなどいろいろなゲームが楽しめる!世代を超えて人気の35車種が登場『いろいろ遊べる 鉄道の顔カードゲーム』■いろいろ遊べる 鉄道の顔カードゲーム出版社: 交通新聞社出版社からの内容紹介“鉄道の顔”をテーマにした、子どもも大人もいろいろ楽しめるカードゲーム!楽しめるゲームは6種類!人気の鉄道の顔が描かれたカードで6種類の遊びができる、カードゲームです。カードは2枚で1ペア、1枚には鉄道の名前が書いてあり、1枚には文字が何も書かれていません。このカードを使ったゲームはどれもシンプルな飽きのこないものばかり。だから、子どもから大人まで一緒に繰り返し楽しむことができます。【遊べる6つのゲーム】➊鉄道あわせ……カードをめくり、ペアを見つけよう❷最後の鉄道を取るのは誰?…… 最後の1枚を取ったら負け❸この鉄道の名前、知っている?……読み上げられた名前の鉄道を探そう❹同じ顔は見つかった?……めくったカードの鉄道と同じ鉄道のカードを見つけよう❺新幹線めくり……もらったり返したり、めくったカードで運命が変わる❻集まれ!なかまの鉄道…… 同じフチ色のカードを5枚集めよう人気の鉄道35車種が登場!登場する鉄道は、新幹線のN700SのぞみやH5系はやぶさ、E8系つばさをはじめ、特急の成田エクスプレスやこうのとりにソニック、普通列車の山手線や大阪環状線、さらにSLや貨物列車、懐かしの0系新幹線や寝台特急富士まで登場します。世代を超えた人気車種がバラエティ豊かに揃うので、小さなお子さまから祖父母世代の方まで、世代を超えてお楽しみいただけます。★「鉄道図鑑+遊び方」が書かれた小冊子付きです!【対象年齢】3歳〜大人【セット内容】カード枚数:35種×2+予備札2枚 計72枚小冊子:オールカラー16ページ■床の間、掛け軸や季節のお花、彩り豊かなお菓子……お茶室でのお稽古は初めて体験する世界!おうちでも挑戦できる茶道の絵本『はじめての茶道 おちゃをどうぞ』■はじめての茶道 おちゃをどうぞ作:石崎 綾子絵:横須賀 香出版社: 小学館出版社からの内容紹介相手を思いやる心をお茶を通して伝えたいお茶室での茶道体験は、園で体験するお茶の時間とはひと味違います。茶道の先生のお茶室で初めてのお稽古に出かけます。小さなにじり口からお茶室に入ると、いつもとは違う世界が広がっています。ちょっとうす暗い、狭い部屋。奥には、床の間があり、掛け軸やお花が飾ってあります。さあ、今日は、何の花でしょうか?お茶の道具もたくさんありますね。カラフルなお菓子の紹介から、茶道の作法、世界観まで、子どもたちと一緒に体験できる初めての子ども向け茶道の絵本です。【編集担当からのおすすめ情報】お茶を体験を取り入れている保育園や幼稚園が増えています。茶道は、日本文化に触れながら、お行儀を教えるのに最適なのだそうです。おいしいお菓子も子どもたちにとって魅力の一つ。この絵本を通して、おうちでもお茶体験ができます。■人工知能はどうやって学習する?人間の判断を超える?未来の仕事はどうなる?今や生活に切り離せないAIの今とこれからに迫る『AIのひみつ 人工知能のしくみと未来のくらし』■AIのひみつ 人工知能のしくみと未来のくらし文:アンゲリカ・ツァーン絵:レナ・ヘッセ監修:竹内 薫訳:若松 宣子出版社: 西村書店出版社からの内容紹介人工知能AIは日常生活のあらゆる場面で使われています。画像認識や音声アシスタント、ナビゲーション。輸送や医療の分野でも活用されています。AIはどうやって学習するの?人間より正しく判断できる?創造的なことは人間にしかできないの?AIと未来の仕事とは?知っておきたい大切なことを豊富なイラストでわかりやすく解説。好評シリーズ〈地球の未来を考える〉第4弾。■人気マンガキャラクター、アーニャといっしょに英会話を楽しもう!二次元コードで音声も聞けるので英語を話して読んで書いて学べる『SPY×FAMILYワークブック アーニャとかんたん英会話』■SPY×FAMILYワークブック アーニャとかんたん英会話原作:遠藤 達哉絵:ペキォ監修:佐藤 久美子(玉川大学名誉教授)出版社: 集英社出版社からの内容紹介人気まんが『SPY×FAMILY』のキャラクターと楽しく学べる「SPY×FAMILYワークブックシリーズ」英会話編!〈本書の特長〉●新学習指導要領に対応。ひとりでも楽しく学べる!●二次元コードで音声も聞ける! 話す、読む、書く、を1冊で!●人気キャラクターたちのかわいいSPY×FAMILYシールつき。全てのミッションをクリアしたらステラ(星)シールも貼れる!〈もくじ〉この本のつかいかたアルファベット表えいごの文を書くときのやくそくI’m Anya.I go to Eden School.I like peanuts.I don’t like carrots.I watch TV every day.My favorite TV program is Spy Wars.This is my father, Loid.He is cool.My father can cook well.We are friends.ミッション1・ミッション2How old are you?Are you good at playing dodgeball?How many macarons do you have?Do you like playing cards?What subject do you like?Can you swim?What’s this?Who is this?What time do you get up on Sundays?Where do you want to go?ミッション3・ミッション4Study hard.Don’t speak loudly.Call me Starlight Anya.Let’s go shopping.Where is the department store?What do you want?How much is this?What would you like?How was your weekend?What do you want to be?ミッション5・ミッション6さいしゅうオペレーションこたえ〈この本を作った人〉キャラクター原作/遠藤達哉(『SPY×FAMILY』)イラスト/ペキォ監修/佐藤久美子(玉川大学名誉教授)専門は言語心理学・英語教育。乳幼児の言語獲得・発達を研究し、その研究成果や知見に基づく英語教育を提案している。NHKラジオ「基礎英語」の講師を長年務め、また、NHK Eテレ「えいごであそぼ」の総合監修ほか、多くの教育委員会や小学校にて英語研修講師として講演を行う。■小学校で習う英単語の発音やつづりを楽しく覚えられる『SPY×FAMILYワークブック アーニャとこれだけ英単語』人気キャラクターたちのシールつきでモチベーションもアップ!■SPY×FAMILYワークブック アーニャとこれだけ英単語原作:遠藤 達哉絵:ペキォ監修:佐藤 久美子(玉川大学名誉教授)出版社: 集英社出版社からの内容紹介人気まんが『SPY×FAMILY』のキャラクターと楽しく学べる「SPY×FAMILYワークブックシリーズ」英単語編が登場!〈本書の特長〉●新学習指導要領に対応!●小学校で習う重要英単語を厳選。イラストで楽しく単語を学べる!●二次元コードで音声を確認できるから、正しい発音が身につく!●なぞり書きでつづりも覚えられる!●人気キャラクターたちのかわいいSPY×FAMILYシールつき。全てのミッションをクリアしたらステラ(星)シールも貼れる!〈もくじ〉この本のつかいかたThe Alphabet身の回りのもの野菜・くだもの・食材一日の活動学校からだ食事・デザート・飲みもの◆ミッション1 Let’s cook dinner.たてもの・町の中海の生きもの・数身につけるもの・色動物・反対語自然・天気スポーツ・楽器◆ミッション2 Let’s go shopping.職業きせつ・月・曜日人の様子を表すことば動作を表すことば◆ミッション3 Let’s go to the castle.◆さいしゅうオペレーション Please introduce yourself.さくいんこたえ〈この本を作った人〉キャラクター原作/遠藤達哉(『SPY×FAMILY』)イラスト/ペキォ監修/佐藤久美子(玉川大学名誉教授)専門は言語心理学・英語教育。乳幼児の言語獲得・発達を研究し、その研究成果や知見に基づく英語教育を提案している。NHKラジオ「基礎英語」の講師を長年務め、また、NHK Eテレ「えいごであそぼ」の総合監修ほか、多くの教育委員会や小学校にて英語研修講師として講演を行う。■動物園で人気の動物やペット、爬虫類、両生類まで777語以上!ひらがな、カタカナや英語、世界地図まで学べる写真ずかん『こどもずかん どうぶつ777 英語つき しゃしんバージョン』■こどもずかん どうぶつ777 英語つき しゃしんバージョン監修:今泉 忠明絵:よしだ じゅんこ出版社: Gakken出版社からの内容紹介777語以上のことばと写真を収録! 動物で学べる知育図鑑。たくさんの親子に愛されてきた、累計250万部を超えるベストセラー「こどもずかん」。本書は、その写真版である「こどもずかん777 英語つき しゃしんバージョン」の動物編です。★777以上の動物の写真と言葉を収録!ライオン、パンダ、ゾウ、キリンなど動物園で人気の動物から、犬、猫、小動物などのペット、さらに鳥や爬虫類両生類まで!いろいろな動物の写真がいっぱい。大好きな動物のことだから、たくさんの言葉をどんどん覚えられます。動物園のおともにぴったり!★知育要素も充実!ひらがな、カタカナ、アルファベット、数、色、世界地図など、知育要素も充実。さまざまな分野の学びが詰まっています。ライオンやシマウマはアフリカ、コウテイペンギンは南極など、動物の生息地とともに世界地図も学べます!動物を通して楽しく学べる知育図鑑です。★英語と発音のカナつきそれぞれの言葉には、英語と発音のカナがついています。アクセントの部分は太字にしているので、読んでいるうちに英語の感覚が身につきます。はじめての英語学習としても、楽しい「おうち英語」としても、長く活用できるシリーズです。★脳科学の先生からもおすすめ「バイリンガルは認知症になりにくいことが知られています。言葉を変換する作業を常とすることが脳トレになるからだと想像されます。いわゆる天才教育では空間認知能力も大事なポイント。写真バージョンで空間認知を合わせて鍛えるこの図鑑をお勧めします。」諏訪東京理科大学教授 篠原菊紀先生より■少年スーホが草原で出会った白い馬、2人の日々に待ち受けていた哀しい運命と美しい絆の物語。赤羽末吉の絵と音楽も味わいたい『英日CD付 英語絵本 スーホの白い馬 Sukh’s White Horse』■英日CD付 英語絵本 スーホの白い馬 Sukh’s White Horse再話:大塚 勇三絵:赤羽 末吉出版社: ラボ教育センターみどころ哀しくも美しいモンゴルの民話『スーホの白い馬』。この愛されてやまない名作を、英語・日本語の素晴らしい朗読と臨場感のある良質な音楽によってドラマチックに再現されたシリーズが「英日CD付英語絵本」です。翻訳された英語絵本のページを開き、赤羽末吉さんの描く見開きいっぱいに広がるモンゴルの大草原を前にCDをかけてみましょう。To the North of China, in Mongolia,extends a broad, grassy plain.中国の北のほう、モンゴルには、ひろい草原がひろがり、The people who live there have kept sheep, cattle and horses for many ages.そこに住む人たちは、むかしから、ひつじや、牛や、馬などをかっていました。英語、日本語と交互にバランス良く入る朗読はなんともリズミカルで明快。物語に更なる抑揚をつけて私たちの想像力をかき立ててくれます。こだわりの音源は、一流のスタッフとキャストによるもの。音を聴くだけで情景がぱっと目に浮かぶその世界観は、まるで上質な1本の映画を見ているような気持ちになります。母国語の日本語を大事に考えている作品だからこそ、豊かな日本語と英語の表現が自然と身につけられるよう工夫がされているんですね。何度も何度も繰り返し音声を聴いているうちに耳が慣れてきて思わず真似をしたくなるんです。スーホが瀕死の馬を抱えながら、声をころしてもらす台詞や、"White horse, my dear white horse, please don’t die!"「白馬、ぼくの白馬。死なないでくれ!」夢の中で、スーホに語りかける白い馬の心優しい台詞など、"Thay way, I can always be beside you. I can comfort you."「そうすれば、わたしはいつまでも、あなたのそばにいられます。あなたをなぐさめてあげられます。」そこには、「こういう気持ちを伝えたい」という感情と言葉(英語)が結びついた時に、初めて発することができる自然な英語のコミュニケーションがあります。子ども達はそれを絵本の世界から大人が想像する以上に感じ取り、自分のものにしていくようです。小学校での英語劇に「CD付英語絵本」シリーズが使われているというのも納得ですよね。絵本の世界をより深く楽しみ味わい、そして心から感動し、英語に触れることができたら子どもにとって忘れられない経験となることでしょう。英語絵本の巻末には、本文内容(英語日本語併記)ガイドもありますから英語に不安のある方でもご心配なく。馴染み深い名作絵本の翻訳版は、肩肘はらずともやさしく私たちを英語の世界へと導いてくれる案内役となってくれそうです。『スーホの白い馬』をよくご存知の方もはじめて出会う方も一度この世界を味わってみてください。今までに体験したことのない新しい世界が待っているはずです。子どもの英語教育にはもちろんのこと、是非とも「子どもの頃に読んだ懐かしい名作を音で聴いてみること」大人の方にもお薦めしたいです。■最新の研究に基づいたリアルな姿!塗ったりなぞったり楽しめる『恐竜ぬりえ 集中力 創造性 アップ! 超リアル!』国立科学博物館研究員が監修した生態の知識など入門書にもおすすめ■恐竜ぬりえ 集中力 創造性 アップ! 超リアル!修:對比地 孝亘出版社: 世界文化社出版社からの内容紹介塗っても、なぞり絵でも楽しめる! 遊びながら恐竜を知ろう!・恐竜の最新研究に基づいたリアルな絵と説明・塗って、なぞり描きして、創造力アップ!・恐竜について知識が深まるワクワク読み物つき!みんなが大好きな恐竜の「ぬりえ」が1冊に!国立科学博物館・東京大学准教授の對比地孝亘さんが、最新の研究に基づく恐竜の姿を監修し、リアルな生態に近い「ぬりえ」を楽しめます。好きな色で塗ったり、薄い紙を重ねてなぞり描きしたり、恐竜の世界で自由自在に遊びましょう。詳しい説明たっぷり&ワクワク読みものつきで、恐竜についての入門書としても!恐竜大好きな子どものみならず、大人も楽しめます。本記事は「絵本ナビ」から転載しております