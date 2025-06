Ê¸»úÈ×¡¢¥±¡¼¥¹¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª¥«¥¹¥¿¥à¥ª¡¼¥À¡¼ÏÓ»þ·×¥ë¥Î¡¼¥¿¥¹¡¡ÆüÈæÃ«Å¹

2025年6月7日(土)、東京・日比谷OKUROJIにて、待望の直営店舗『カスタムオーダー腕時計ルノータス 日比谷店』をグランドオープンします。

カスタムオーダー腕時計ルノータス 日比谷店

所在地 :東京都千代田区内幸町1-7-1 日比谷OKUROJI内

営業時間 :11:00〜19:30(月〜土) 10:00〜18:30(日・祝)

定休日 :第2または第4木曜日/年末年始

オープン日:2025年6月7日(土)

アクセス :JR「新橋駅」徒歩6分 / 東京メトロ「日比谷駅」徒歩6分

この店舗では、利用者自身が実際にパーツを手に取りながらカスタマイズできる「カスタム体験」をはじめ、ギフトニーズの高い刻印サービス、さらに店舗限定モデルの展示・販売を実施。

オーダーメイドの楽しさを“見て・触れて・感じる”ことができる、これまでにない空間を提供します。

「ルノータス(RENAUTUS)」は、奈良県天理市に本社を構える日本発のカスタムオーダー腕時計ブランドです。

ユーザーがオンラインのシミュレーションサイトを通じて、文字盤、針、ケース、ベルトなどを自由に組み合わせ、自分だけのオリジナル腕時計をデザインできます。

その組み合わせは最大2,600万通りにも及びます。

カスタムが楽しめるベルト

カスタムが楽しめる什器

【特徴とサービス】

● 短納期:注文からわずか3〜4営業日で発送されるため、急なギフトにも対応可能です。

● 価格帯:電池式モデルは22,000円(税込)から、機械式モデルは34,100円(税込)からと、オーダーメイドながら手頃な価格設定です。

● 豊富なオプション:裏蓋へのメッセージ刻印(無料)、リューズ部分への誕生石の埋め込み(有料)、ガラスの湾曲加工(有料)など、多彩なカスタマイズが可能です。

● アフターサービス:購入後2週間以内であれば、1部品の無料交換が可能で、長く愛用できるサポート体制が整っています。

家紋入り腕時計

【カスタムオーダー腕時計ルノータス 日比谷店について】

「カスタムオーダー腕時計ルノータス 日比谷店」は、JR有楽町駅と新橋駅の間にある高架下空間に、2020年9月に開通した通りにある日比谷OKUROJI内のカスタムオーダー体験型店舗として、店舗限定パーツの展示やその場での組み合わせを楽しめる空間です。

「自分らしい1本」を作り上げる楽しみと、手に取って選ぶ特別な時間を提供します。

