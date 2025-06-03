ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¤¡¡ÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ØÎý½¬ÍÑ¥Ó¥Ö¥¹¤ò´óÂ£¡¡
Ãæ¿®ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÇÃ²°¤Ï2Æü¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¤¡¢±ö¿¬»Ô¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ØÎý½¬ÍÑ¥Ó¥Ö¥¹¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»Ô¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°²ñ¼Ò¡¦ÇÃ²°¤¬Îý½¬ÍÑ¥Ó¥Ö¥¹¤ò´óÂ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12ºÐ°Ê²¼¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥Áー¥à¡Ö±ö¿¬Make Bloom Cherry¡×¤Ç¤¹¡£ÇÃ²°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Áー¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³ー¥È¤òÀöÂõ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢¥Áー¥à¤¬Îý½¬ÍÑ¥Ó¥Ö¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢´óÂ£¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±ö¿¬»ÔÆâ¤Î6¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤«¤é20¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤Î¥Áー¥à¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ó¥Ö¥¹¤òÃåÍÑ¤·Îý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÃ²° ÉðÅÄÍÈ²ð¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÉô³èÆ°¤â¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±¿±Ä¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤ªÎé¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£