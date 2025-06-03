¡Ú¥ê¥Ë¥¢¡Û¹©»ö¤ÎÆñÌä¡Ö¿å»ñ¸»¡×¡¡Âç°æÀî¤Î¿åÎÌ³ÎÊÝºö¤Ê¤É¡¡¸©¡¦JR¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÂÐÏÃ´°Î»¡ÊÀÅ²¬¡Ë
£²Æü¡¢¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸©¤ÈJRÅì³¤¤È¤Î´Ö¤ÇÂÐÏÃ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡Ö¿å»ñ¸»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸©¤ÈJRÅì³¤¤È¤Î´Ö¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¿å»ñ¸»¡×¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÈ¯À¸ÅÚ¡×¤Î3Ê¬Ìî¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ28¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²Æü¡¢¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÀìÌçÉô²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿å»ñ¸»¡×¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ñ°÷¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¤È¤·¤ÆÎ»¾µ¤·¡¢¡Ö¿å»ñ¸»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë6¹àÌÜ¤¹¤Ù¤ÆÂÐÏÃ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¿ÌÚÉûÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÂÐÏÃ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÂÐÏÃ¤Î½ªÎ»¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡×
¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ÂÐÏÃ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡×¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÈ¯À¸ÅÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Â³¤µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£