ËÌÅÍ¾½¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¸÷·Ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤¹¤¯¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤ò¹ß¤ê¤ÆºßÍèÀþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡ÄÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÅìµþ±Ø¤¬»ÏÈ¯¤À¤«¤é¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â°ì½Ö¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤¹¤¯¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¾¯¤·¤·¤¿¤é1¿Í¡¢2¿Í¤È¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¡ÖÀöÌÌ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤¿¥«¥Ó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÁÝ½ü³«»Ï¡×¤ÈÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤â¤¦ÃÛ24Ç¯¤À¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ï½ê¡¹±ø¤¯¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤±¤É¡Ä¥«¥Ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤ ¤È¤Ë¤«¤¯±ø¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤¬Âç¤Ã·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È2¿Í¤ÇÇßÅÄÎë¤òÏ¢¤ì¤ÆÈª¤Ë¡×¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÈ´¤±ÌÓ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤Î»ÒÃ£¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥° ¥«¥¥«¥¤Ç¤¹µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¤È°¦¸¤¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£