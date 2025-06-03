IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¾Æ¤Æù¤òËþµÊ¡ª¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÑÁÛ¹¤¬¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð¡ÚPHOTO¡Û
IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï6·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖLove it when you call me Baby¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ªÆù¤òËËÄ¥¤ë°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Çß´³¤·Æþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°û¤à»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹¹ð¤Î°ì¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÔú¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÇß´³¤·¥µ¥ï¡¼¤Ï½Â¤¹¤®¡×¡Ö¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï5·î27Æü¡¢¥È¥ß¡¼ ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬¡¼É½»²Æ»Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSummer 2025 Tommy Girl Launch Party¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£