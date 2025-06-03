£³£µºÐÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ÖÈþ½÷¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÆüËÜ°ì£Ã£Ï£Ï£Ì¡×¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ë¤â¶Ã¤¡ÖÀ¹¤êÀ¹¤ê¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤Ë£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¡È¾Ð¤ï¤Ê¤¤ÃË¡É¤³¤È°ð³À·¼ÂÀ¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³Àµ®»Ò¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢£²Æü¤Ë£³£µºÐÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ×¡¢£³£µºÐ¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¥ª¥Õ¤â¡¢Àä¤¨¤ºÁ´ÎÏ¤Ê¥¬¥¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÂº·É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ìÅÙ¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤â½Â¤ß¤òÁý¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤°ð³À¤µ¤ó¤ÈÈþ½÷¤Î£ë£é£ë£ï¤µ¤ó¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¥¬¥¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ°ì£Ã£Ï£Ï£Ì¤ÊÉ×ÉØ¡×¤È½ËÊ¡¡£°ð³À¤¬»³À¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¤Ç¿©»ö¤¹¤ë»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¥Þ¥ó¥¬À¹¤ê¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¥³¥á¤ÎÎÌ¡×¡ÖÆüËÜ¤à¤«¤·ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤´ÈÓÀ¹¤êÀ¹¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ®»Ò¤Ï¿ÈÄ¹£±£·£¸¥»¥ó¥Á¤Î£¹Æ¬¿È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¹¹ð¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡ÊÆî³¤¡¢¶áÅ´¡Ë¤Î¿·°æ¹¨¾»¤µ¤ó¡£°ð³À¤È£²£°£²£²Ç¯£±·î¤Ë·ëº§¤·¡¢µ®»Ò¤Ï£²£³Ç¯£¸·î¤Ë·ÝÌ¾¤ò¿·°æµ®»Ò¤«¤é¡Ö°ð³Àµ®»Ò¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£