ソフトバンクとIntelが、消費電力を半分に削減しながら高帯域幅メモリ(HBM)の性能に匹敵するDRAMユニットのプロトタイプを開発する「Saimemory」を設立したことが報道により明らかになりました。【独自】ソフトバンクと米インテル、東大がAI向け半導体メモリーの開発会社|テレ東BIZhttps://txbiz.tv-tokyo.co.jp/readings/2592

ソフトバンクやインテル、AI用新型メモリー開発会社 消費電力半分 - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC271XJ0X20C25A5000000/SoftBank, Intel work on AI memory chips that use half as much power - Nikkei Asiahttps://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/SoftBank-Intel-work-on-AI-memory-chips-that-use-half-as-much-powerIntel eyes memory comeback with SoftBank-backed AI DRAM venture: report | Capacity Mediahttps://www.capacitymedia.com/article/intel-eyes-memory-comeback-with-softbank-backed-ai-dram-venture-reportSoftBank And Intel Set To Launch $70 Million AI Memory Project In Japan To Slash Power Use - Intel (NASDAQ:INTC), Micron Technology (NASDAQ:MU) - Benzingahttps://www.benzinga.com/markets/equities/25/06/45716798/softbank-and-intel-set-to-launch-70-million-ai-memory-project-in-japan-to-slash-power-useIntel reportedly investigates return to memory biz in Japan • The Registerhttps://www.theregister.com/2025/06/02/asian_tech_news_roundup/Intel Reportedly Preparing HBM Alternative for AI Accelerators | TechPowerUphttps://www.techpowerup.com/337554/intel-reportedly-preparing-hbm-alternative-for-ai-acceleratorsIntel and SoftBank collaborate on power-efficient HBM substitute for AI data centers, says report | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/dram/intel-and-softbank-collaborate-on-power-efficient-hbm-substitute-for-ai-data-centers-says-reportIntel and Softbank explore alternative to HBM | Electronics Weeklyhttps://www.electronicsweekly.com/news/business/intel-and-softbank-explore-alternative-to-hbm-2025-06/Intelは世界初の商用DRAMチップを市場に投入しましたが、市場の主導権は初めは日本、次に韓国に移っており、Intelは1980年代半ばにこの分野から撤退しました。当時のIntelのCEOであったアンディ・グローブ氏は、この撤退を「感情的な決断」と表現しています。Intelのメモリ事業への関与はこれで終わったわけではなく、2021年にSKハイニックスに売却するまで、NAND事業やSSD事業を展開していました。3D Xpoint技術を使って開発したOptaneも2022年7月まで展開していましたが、その後市場から撤退しています。そんなIntelが、AI向けの低消費電力メモリユニットを開発するために、ソフトバンクと共同で設立したのがSaimemoryです。Saimemoryは東京大学を含む日本の学術機関の特許を基盤とし、2027年までにメモリのプロトタイプを完成させ、2030年までに商用化を目指します。IntelとソフトバンクはSaimemoryに7000万ドル(約100億円)を投じると、日本経済新聞は報じました。テレ東BIZの報道によると、Saimemoryの発足当初はソフトバンクが約30億円を出資して筆頭株主となり、Intelと東京大学の先端技術を使って低消費電力・低コストの次世代型半導体メモリの開発を目指すとのこと。既存のAI向けプロセッサのほとんどがHBMを使用しています。これはGPUが処理する膨大なデータを一時的に保存するのにHBMが適しているためです。しかし、HBMは帯域幅に優れているものの、製造が複雑で、コストが高く、消費電力も大きく、発熱が速いという欠点を有しています。これを解決するべく、Saimemoryが設立されました。The Registerが発見した登記情報から、Saimemoryは2024年12月に設立されたことも明らかになっています。SAIMEMORY株式会社(東京都港区)の評判・口コミ・インボイス登録番号・会社概要 | アラームボックスhttps://alarmbox.jp/companyinfo/entities/5010401187166SaimemoryはDRAMを積層することで、内部配線の効率化を図り、HBMと比較して消費電力を最大50%削減することを計画しています。このDRAM積層技術はIntelがアメリカ国防総省と協力して開発した技術が用いられる模様。なお、3D積層DRAMの実験を行うのはSaimemoryが初めてではなく、Samsungは2024年に3D積層DRAMの計画を発表しており、NEO Semiconductorも3D X-DRAMの開発に取り組んでいます。しかし、これらの企業はチップ当たりの容量拡大に注力しており、Saimemoryのように消費電力の削減には注力していません。テレ東BIZによると、Saimemoryは東京大学の保有する「大量のデータを高速でやり取りする技術」を使って、コスト削減にも取り組む模様。ソフトバンクが高効率なAI向けメモリの開発に協力するのは、自社のデータセンター向けにチップへの優先アクセスを求めているためです。ソフトバンクはOpenAIと共同でアメリカにAIデータセンターを設立する「Stargate」プロジェクトも立ち上げていますが、StargateにSaimemory製メモリが利用されるかどうかは記事作成時点では不明です。OpenAIとソフトバンクが70兆円超の投資でAIデータセンターを設立する「Stargate」プロジェクトを発表 - GIGAZINESaimemoryの当面の研究開発費は150億円程度と見込まれており、量産段階では半導体メーカーに生産委託することが検討されています。日本政府は次世代半導体やAIの開発・量産の支援に10兆円以上を投じる方針ですが、Saimemoryもこの支援先となる可能性があるとテレ東BIZは報じました。なお、既存のHBM市場はSamsung、SKハイニックス、Micronという3社が独占していますが、AI需要の急増により、Intelは市場参入の機会を得られるだろうとテクノロジーメディアのCapacity Mediaは指摘しています。HBMの代替品としてSaimemory製メモリが普及すれば、「20年以上ぶりに日本が主要なメモリチップサプライヤーになることになる」とTom's Hardwareは指摘しました。