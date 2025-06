コーヒーは世界中の人々に愛されている飲み物であり、コーヒーを飲まないと1日が始まらないと感じている人もいるはず。ところが、コーヒーに含まれているカフェインはさまざまな薬の効き目に影響を及ぼす可能性があるとのことで、イギリスのキングストン大学で薬学実務の上級講師を務めるディパ・カムダール氏が、「コーヒーが効き目に影響を及ぼす可能性がある薬」について解説しました。

Coffee can interfere with your medication - here’s what you need to knowhttps://theconversation.com/coffee-can-interfere-with-your-medication-heres-what-you-need-to-know-256919◆1:風邪薬やインフルエンザ治療薬カフェインは精神刺激物質であり、中枢神経系の活動を活発化させる作用があります。鼻炎薬として風邪薬やインフルエンザ治療薬に含まれているプソイドエフェドリンも精神刺激物質であり、カフェインと併用すると効果が増強され、神経過敏や落ち着きのなさ、頭痛、心拍数の上昇、不眠症といった問題が引き起こされる可能性があるとのこと。多くの風邪薬にはあらかじめカフェインが添加されているため、これらのリスクはさらに高まります。また、カフェインとプソイドエフェドリンを併用すると血糖値や体温が上昇する可能性も示されており、特に糖尿病患者にとって問題になります。他にも、カフェインをADHD治療薬であるアンフェタミンや、カフェインと化学構造が類似するテオフィリンなどのぜん息治療薬と併用した場合も刺激作用が懸念されます。これらを併用した場合、心拍数の上昇や睡眠障害といった副作用のリスクが高まる可能性があると、カムダール氏は指摘しました。◆2:甲状腺ホルモン剤甲状腺機能低下症の治療薬であるレボチロキシンは、摂取タイミングに非常に敏感な薬です。レボチロキシンの服用後すぐにコーヒーを飲むと、レボチロキシンの吸収率が最大50%低下することが報告されています。コーヒーに含まれるカフェインは腸の蠕動(ぜんどう)運動を促進し、消化管にある食物や老廃物をより速く押し出すため、一緒に飲んだ薬剤の吸収時間が短くなってしまうとのこと。また、胃の中でカフェインと薬の化学物質が結合し、体内への吸収が阻害される可能性もあるそうです。これらの相互作用は錠剤タイプのレボチロキシンでより一般的であり、液体の薬では起こりにくいと考えられています。カフェインによってレボチロキシンの吸収が阻害されると、たとえ正しく服用していても疲労感や体重増加、便秘といった甲状腺機能低下症の症状が再発する可能性があります。また、骨粗しょう症の治療薬であるビスホスホネートを含む薬も、レボチロキシンと同様にコーヒーとの併用には注意が必要です。◆3:抗うつ薬と抗精神病薬セルトラリンやシタロプラムといった選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)は、うつ病や不安症などの精神疾患の治療に広く用いられています。研究によると、カフェインは胃の中でこれらの薬剤に結合し、吸収を阻害して効果を弱める可能性が示唆されているとのこと。また、SSRIより古くから使われているアミトリプチリンやイミプラミンなどの三環系抗うつ薬(TCA)は、CYP1A2という肝臓酵素によって分解されますが、CYP1A2はカフェインの代謝も行います。TCAとカフェインの間で分解酵素の競合が起こることで、薬の分解が遅れて副作用が増大したり、カフェインの排出が遅れて通常よりもイライラや興奮状態が続く場合があるそうです。他にも、統合失調症などの治療に用いられるクロザピンという抗精神病薬も、CYP1A2によって分解されます。ある研究では、2〜3杯のコーヒーを飲むと血中クロザピン濃度が最大97%も上昇し、眠気や錯乱、あるいはより深刻な合併症のリスクが高まることが示されています。◆4:鎮痛剤アスピリンやアセトアミノフェンといった市販の鎮痛剤の中には、胃の内容物の排出を速めて胃酸濃度を高くし、薬剤吸収を速めるためにカフェインが添加されているものがあります。これには鎮痛剤がより速く効くというメリットがありますが、コーヒーなど他のカフェイン源と併用した場合、胃の炎症や出血といったリスクを高める可能性があるとカムダール氏は警告しています。◆5:心臓病治療薬カフェインには一時的に血圧と心拍数を上昇させる効果があり、一般に摂取後3〜4時間ほど持続します。心臓病によって血圧降下薬や不整脈を抑える薬を服用している場合、コーヒーに含まれるカフェインが薬本来の効果を打ち消してしまう場合があるとのこと。カムダール氏は、「これは心臓疾患のある人がコーヒーを完全に避けなくてはいけないという意味ではありません。しかし、コーヒーが症状にどのような影響を与えるのかを監視し、必要に応じて摂取量を制限したり、カフェイン抜きのコーヒーに切り替えたりすることを検討する必要があります」とアドバイスしました。カムダール氏はコーヒーが薬の作用を妨げないようにする方法として、以下のアドバイスを送っています。・レボチロキシンまたはビスホスホネートは空腹時に水と一緒に服用し、コーヒーを飲んだり朝食を食べたりする前に30〜60分待つ。・カフェインは副作用を強める可能性があるので、風邪やインフルエンザの治療薬、ぜん息治療薬、ADHD治療薬との併用には注意する。・抗うつ薬、抗精神病薬、血圧の薬を服用している場合は、カフェインの摂取習慣について医師に相談する。・落ち着きのなさ、不眠症、動悸などの副作用が現れた場合は、摂取量を減らすか、カフェイン抜きの選択肢を選ぶことを検討する。カムダール氏は、「カフェインの代謝は人それぞれです。3杯飲んでも大丈夫な人もいれば、たった1杯で副作用が出る人もいます。体の反応に注意して、何かおかしいと感じたら薬剤師またはかかりつけ医に相談してください。薬とコーヒーの相性がわからない人は、薬剤師または医師に聞きましょう。少し相談するだけで、数週間にわたる副作用や治療効果の低下を防ぐことができ、安心してコーヒーを飲めるようになるかもしれません」と述べました。