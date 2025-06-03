Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°ÆÄó½Ð¤Ê¤é¤Ð½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¸¡Æ¤¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡¢ºÎ·è¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë
ÀÐÇËÁíÍý¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºÎ·è¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤«¤é½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¸ÀÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸£À©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¢§Í½»»°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿»þ¤«¡¢¢§Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¤¤ç¤¦¡¢JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÈÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÎ·è¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÌ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆÂÐºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¹¾Æ£Âç¿Ã¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÕ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÄì¤ò¤¦¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁíÁªµó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î¾õ¶·¤Ê¤éÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤·¤ÆÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤Þ¤Ç3½µ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÎÄó½Ð¤ä½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¼ê»¥¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£