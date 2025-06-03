ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ªÉÙ»³¤Î¼ò¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡¡ÉÙ»³¸©¤È¼òÂ¤ÁÈ¹ç
ÉÙ»³¸©¤ä¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ï¿©¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÉÙ»³¤Î¼ò¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ä¤¹¤·¤Ë¹ç¤¦¼ò¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¸©¤ä¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Áー¥à¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¼ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÉÙ»³¤Î¼ò¤ÏºÇ¹â¤Î¿©Ãæ¼ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÉÙ»³¤Î¼ò¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢14¤Î¼òÂ¢¤¬¡¢¤Þ¤¹¼÷¤·¤ä°¾¤Î±ö¾Æ¤¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥Ù¥ë¤ÎÎÁÍý¤È¹ç¤¦¤è¤¦¼ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Â¢¤Î¼ò¤È¹ç¤¦¤¹¤·¥Í¥¿¤òÁª¤ó¤Ç¥é¥Ù¥ë¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯11·î¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Äó·È¤¹¤ë°û¿©Å¹¤òÊç½¸¤·¡¢ÉÙ»³¤ÎÃÏ¼ò¤È¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯10·î¤ò¤á¤É¤Ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£