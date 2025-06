鮮やかなレジンの質感！D-N「 オーバーサイズ　万年筆」

「D-N」の日本正規総輸入代理店であるJetsetterは、正式に復活を遂げたオレンジとブラックのコントラストが映える代表作DVシリーズの最上級モデル『オーバーサイズ』と、胴軸内にインク吸入機構を備えた「ピストンフィリング」の2モデルを2025年6月よりMakuakeにて日本で先行販売します。

D-N「 オーバーサイズ 万年筆」

■ プロジェクト概要(予定)

* 実施プラットフォーム: Makuake(マクアケ)

2025年6月15日(日)14:00〜公開予定

* 実施時期 : 2025年6月15日予定

* 商品 : DV Oversize/DV Piston Filling/

Art Edition 2025/Neo Gallery など

* 特典 : Makuake限定カラー、早期割引、支援者限定先行販売 ほか

■ 今回の新商品

* DVオーバーサイズ(DV Oversize)

D-Nを象徴するアイコニックな最上級モデル。

重量感、太軸の握りやすさ、鮮やかなレジンの質感で圧倒的な存在感で筆欲をそそります。

* ピストンフィリング(DV Piston Filling)

新たに設計されたピストン吸入機構により、約5mlの大容量インクを搭載可能。

長時間筆記にも対応する、実用性と満足感を兼ね備えた1本です。

* その他

ニノ・マリノ・シグニチャー/サイン・オブ・タイム/ネオ・ギャラリー/デューン 70

ニノ・マリノ・シグニチャー最新限定品

