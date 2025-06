電動カート乗車体験やサイエンスシなど科学の面白さと奥深さを知れる！アンフィニ『こども科学フェスティバル』

アンフィニは、“五所川原市に住むこどもたちに科学の面白さと奥深さを知ってもらいたい”という想いから、青森県五所川原市および隣接市の小学生及びその保護者を対象に『こども科学フェスティバル』を2025年6月15日(日)に開催します。

アンフィニ『こども科学フェスティバル』

【イベント開催概要】

開催日 :2025年6月15日(日)

時間 :10:00〜15:00

会場 :五所川原市中央公民館

所在地 :青森県五所川原市一ツ谷504-1

アクセス:五能線 五所川原駅から車で4分

駐車場 :あり(中央公民館・学習情報センター・今工務店様・陸橋下空き地を

利用できます)

参加費 :無料

ブース :<ステージショー>

サイエンスショー、サイエンスマジックショー など

<体験>

電動カート乗車体験、レーザー射的ゲーム など

<実験・工作>

小学生向けプログラミング教室、乾電池電車走行実験など

<軽食販売>

つがる総菜を使ったおにぎり、焼きそば など

<参加方法>

エントリーフォームから事前申し込みをお願いします。

なお、申し込み締め切り日は6月10日(火)となっています。

エントリーフォームURL: https://forms.gle/FhF1RLBHG4KW8wez7

●こども科学フェスティバル開催にあたって

『科学』をテーマとした同イベントは今回が初開催となります。

未知の物事・現象を目にしたときに「なんだろう?」と感じ、「知りたい」と思う知的好奇心を持つ事、考えたり調べたりしていくうちに「わかった!」に変化するプロセスは科学体験ならではです。

また、放課後児童クラブ支援員や保護者の皆様、そして子どもたちが同イベントを通して一体となり、地域交流を深めていくことも事業運営の大きな役割と認識しています。

こども科学フェスティバルを通して、人と人との繋がりをさらに深め、楽しい記憶が残る1日を提案します。

